Hokejsko SP: Kanadčani, Rusi in Finci neusmiljeno polnili mrežo (VIDEO)

J. P.

København - Ruski hokejisti so prvi dve tekmi svetovnega prvenstva elitnega kakovostnega razreda na Danskem končali po istem scenariju - z zmagama s po 7:0. Uvodoma so se znesli nad Francozi, danes še nad Avstrijci. Razmerje strelov je bilo kar 41:18, dvakrat se je med strelce vpisal Mihail Grigorenko. V skupini A so se zmage veselili tudi branilci šampionske lovorike Švedi, ki so po zgodnjem vodstvu (že v osmi minuti) z 2:0 naposled le stežka strli odpor Čehov (3:2), ki so obakrat zadeli ob številčni premoči na ledni ploskvi. V vrstah zmagovalcev je pri vseh golih sodeloval Rickard Rakell, enkrat kot strelec in dvakrat kot podajalec.



Deset golov Kanadčanov

Tudi v skupini B so, zanimivo, Finci ponovili včerajšnji scenarij, ko so z 8:1 odpravili Južno Korejo, danes pa z istim izidom še Latvijo. Ponovno je dvakrat zadel Sebastian Aho, ki se je za nameček še kar štirikrat izkazal tudi kot asistent. Zmagovalci so enega od zadetkov spet dosegli tudi z igralcem manj. Še prepričljivejši so bili Kanadčani, ki so korejsko mrežo napolnili res do vrha (10:0), rezultat druge tretjine je bil 6:0, razmerje strelov v celotnem dvoboju pa 50:25. Kar peterica igralcev je prispevala po tri točke, še najmanj učinkovit je bil prvi napad. Proti korejskemu čuvaju mreže Mattu Daltonu, enemu od šestih severnoameričanov v izbrani vrsti, je v dveh obračunih skupaj letelo kar 95 strelov.