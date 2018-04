Hokejsko SP skupine B: risi ostali brez vrnitve med elito

J. P.

Budimpešta - Edini cilj slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Budimpešti, vrnitev med elito, se je izjalovil. Izbranci selektorja Karija Savolainena bi morali za eno od prvih dveh mest na turnirju, ki sta zagotavljali napredovanje, v današnjem zadnjem (petem) dvoboju že po rednem delu odpraviti neugodne Italijane, a se jim ni ponesrečilo. Vse do zadnjega je dišalo po podaljšku, ki pa ga je dve sekundi pred koncem rednega dela preprečil Diego Kostner za zmago azzurrov s 4:3. Italijani tako ostajajo v igri za vrnitev stopničko više, medtem ko bodo Slovenci tudi prihodnje leto tekmovali v drugem kakovostnem razredu.

O izjemni izenačenosti nasprotnikov zgovorno priča tudi razmerje sproženih strelov - 34:33 v korist poražencev, ki so imeli terensko premoč predvsem v zadnji tretjini, najlepšo priložnost pa v 52. minuti ob izjemnem strelu branilca Sabahudina Kovačeviča z modre črte, ki pa ga je žal zaustavila vratnica. Nobeden od tekmecev, ki sta se izmenjevala v vodstvu, se ni znal odlepiti za več kot en zadetek, zmagovalci so dvakrat zadeli ob številčni premoči, enkrat pa v prazno mrežo. Močno zdesetkani risi, ki so imeli ponovno glasno podporo s tribun, so torej prvenstvo na Madžarskem zapečatili z dvema zmagama in tremi porazi.

POTEK PRVE TRETJINE

To je bila tekma za biti ali ne biti za obe izbrani vrsti, ki sta lahko zgolj z zmago računali na uvrstitev na eno od prvih dveh mest in s tem preboj med svetovno elito prihodnje leto. Toda še preden so risi sploh lahko prvič v obračunu pokazali zobe, jih je že presekal prekršek Boštjana Goličiča, ki je moral v 47. sekundi dvoboja na kazensko klop. Italijani so ponujeno priložnost odprtih rok izkoristili in že prvi strel v okvir vrat Gašperja Krošlja spremenili v zadetek, po zgolj 99 sekundah igre je bil namreč učinkovit Markus Gander, za katerega je bil to šele krstni zadetek na turnirju. Odskočna deska za Slovence torej ni bila obetavna.

Rise, v kadru sta bila vendarle tudi poškodovana Andrej Hebar in Luka Vidmar, je prejeti zadetek še dodatno podžgal, ravno ko so prevzemali pobudo, pa je moral na dveminutno hlajenje tudi Aleš Mušič. Azzurri tokrat priložnosti niso izkoristili, še več, najnevarneje so poskusili Slovenci, a je vratar Marco de Filippo ukrotil strel branilca Sabahudina Kovačeviča. Toda še pred odhodom na odmor so naši fantje vendarle izenačili. Ni dišalo po zadetku, obrambni igralec Matic Podlipnik je vdrsal v tekmečevo tretjino in iz težkega položaja sprožil, plošček pa se je srečno, od vratarjeve rokavice in hrbta, odbil v mrežo. V prvem delu je bilo razmerje strelov 11:9 v korist Italijanov.

POTEK DRUGE TRETJINE

Podobno kot so agresivni in hitri Italijani odprli prvo tretjino, so Slovenci drugo. Izključitev Petra Hochkoflerja v 24. minuti so namreč izkoristili po pičlih petnajstih sekundah, Rok Tičar je bil neusmiljeni eksekutor z natančnim strelom pod prečko. To je bil že četrti strel risov v tretjini, tekmeci dotlej še niso vpisali niti enega. So bili pa podjetnejši v napadu po izključitvi Jana Drozga, ki se je po prisilnem počitku na kazenski klopi že skoraj vrnil na led. A so Italijani njegovo vrnitev prehiteli za pičlo sekundo, s pravo bombo je nemočnega Krošlja ukanil eden od osmih reprezentantov z dvojnim državljanstvom Michael Sullivan.

Od prvih štirih zadetkov so torej kar trije padli ob številčni premoči na ledni ploskvi. Pri petem so bile moči poravnane, večino dela je v 34. minuti pri azzurrih opravil Ivan DeLuca, njegov strel je Krošelj še ukrotil, a ga odbil le na palico Alexa Trivellata, ki je plošček vendarle pospravil v mrežo. Toda tudi na drugi odmor ni nobena od izbranih vrst odšla s prednostjo. Da je bilo tako, je 68 sekund pred koncem tretjine poskrbel Sabahudin Kovačevič, ki je po lepi podaji Tičarja sprožil domala z modre črte, De Filippo je njegov natančen poskus pospremil zgolj s pogledom. Že drugič na tekmi je slovenski zadetek prispeval branilec. Po 40 minutah je bilo razmerje strelov 22:20 v korist risov.

POTEK TRETJE TRETJINE

Nobeni od reprezentanc rezultat, kakršen je bil na semaforju po dveh tretjinah, ni koristil v lovu za enim od prvih dveh mest na turnirju (v prvem obračunu dneva se je namreč Kazahstan s 6:1 znesel nad Poljaki), obe sta si zato prizadevali zmagati že po rednem delu. Več podpore s tribun so imeli izbranci finskega strokovnjaka Karija Savolainena, ki so bili tudi agilnejši na ledni ploskvi, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - že kar 9:4, ko se je zadnja tretjina nagnila v drugo polovico. Italijani so imeli ogromno težav že pri prehodu v srednjo tretjino, kaj šele v konici napada, sta se pa obe zasedbi uspešno izogibali prekrškom za izključitev.

Prvi so bili bliže zadetku risi, v 52. minuti je odličen Kovačevičev poskus z modre črte zaustavila vratnica, na drugi strani se je po napaki Anžeta Kuralta v protinapadu znašel član četrtega napada Giulio Scandella, a je njegov nevaren strel Krošelj uspešno ukrotil. Italijani so se v zadnjem delu vendarle prebudili, poskusil je tudi Diego Kostner, a ni dobro naravnal merilnih naprav na palici. Tri minute pred koncem rednega dela pa so se v veliki prednosti znašli Slovenci, saj je moral na nasprotni strani zaradi visoke palice na kazensko klop Luca Felicetti, Savolainen je igro najprej prekinil in posegel po minutnem odmoru.

Naši fantje so pletli mrežo okrog tekmečevih vrat, a se rezultat ni spremenil. Ko so bili azzurri ponovno v polni postavi, se je slovenski selektor, ki mu niti morebitna zmaga po podaljšku ne bi nič pomagala, odločil za še zadnjo možno potezo, iz vrat je potegnil Krošlja in ga zamenjal s šestim igralcem v polju. Njegovi izbranci so skušali vse sile usmeriti v napad, a bili neprevidni, nasprotnik se je trikrat znašel v priložnosti, da bi zatresel njihovo prazno mrežo - in v tretje jo tudi je. Mož odločitve je bil pičli dve sekundi pred koncem Diego Kostner. Italija je tako ostala v igri za vrnitev med elito (če Madžari v zadnjem obračunu prvenstva ne odpravijo Britanije po rednem delu), Slovenija bo tudi prihodnje leto udeleženka svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda.

SLOVENIJA : ITALIJA 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Strelci: 0:1 - Markus Gander (Diego Kostner, Sean McMonagle, 2./PP1), 1:1 - Matic Podlipnik (Sabahudin Kovačevič, 18.), 2:1 - Rok Tičar (Jan Urbas, Miha Verlič, 24./PP1), 2:2 - Michael Sullivan (Diego Kostner, Ivan DeLuca, 30./PP1), 2:3 - Alex Trivellato (Ivan DeLuca, Alex Lambacher, 34.), 3:3 - Sabahudin Kovačevič (Rok Tičar, Aleksandar Magovac, 39.), 3:4 - Diego Kostner (Michael Sullivan, Giulio Scandella, 60./EN).