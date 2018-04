Hokejsko SP skupine B (V ŽIVO) - Slovenija : Madžarska 2:1 (2. tretjina)* 

J. P.

Budimpešta - V tretjem kolu hokejskega svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda v Budimpešti se bodo Slovenci nocoj (z začetkom ob 19.30) udarili z gostitelji Madžari, ki imajo zaenkrat v žepu po eno zmago in poraz, medtem ko so morali izbranci finskega strokovnjaka na selektorskem stolčku Karija Savolainena dvakrat na kolena - pred Britanci in Poljaki. Risi so sploh edina reprezentanca na turnirju, ki še ni osvojila niti točke, danes se bodo odločno podali po tri, čeprav se zavedajo, da je nasprotnik, vsaj na papirju, še zahtevnejši, kot sta bila prejšnja dva. Če se jim niti danes ne bo izšlo, jim bo počasi že trda predla.



Največ rezerv je v napadu

Madžari so uvodoma gladko izgubili proti Kazahstanu, v drugo pa strnili vrste in strli odpor »azzurrov«. Slovenija današnjega dvoboja ne bo mogla jemati z levo roko, saj je dobila zadostno opozorilo v prijateljski tekmi pred dvema tednoma na Bledu, ko je proti istemu tekmecu izgubila po podaljšku z 2:3. Tedaj je priložnost med vratnicami dobil Matija Pintarič, ki pa je zaradi poškodbe prvenstvo že zapustil, namesto njega je Savolainen naknadno vpoklical mladega Žigo Kogovška. »Največ rezerv imamo v napadu. Vemo, kakšna je naša kakovost, enkrat moramo začeti zadevati. Ne tekme ne turnirja ne moreš dobiti, če ne dosežeš gola. To je edino, kar šteje, in to se mora obrniti,« opozarja kapetan Jan Urbas.

POTEK PRVE TRETJINE

Risom se je od prve sekunde naprej videlo, da jim je voda tekla v grlo, saj so se proti nasprotnikovim vratom zagnali odločno in udarno, gostitelje turnirja je nekajkrat z mojstrskimi obrambami reševal Adam Vay. Čuvaj mreže pa je bil nemočen v sedmi minuti, ko je Aleš Mušič tkal obetaven napad in na modri liniji opazil neoviranega branilca državnih prvakov SIJ Acronija Jesenic Aleksandra Magovca, ki je nemudoma usekal in plošček natančno pospravil v mrežo. Zanj je bil to sploh prvi zadetek v majici z državnim grbom, Slovenci pa so vodili šele prvič na turnirju v Budimpešti. Lepo polne tribune so v hipu obnemele.

A to še ni bilo vse. Izbranci finskega strokovnjaka na selektorskem stolčku Karija Savolainena so se debelo minuto pozneje ponovno znašli v lepi priložnosti, saj je moral na kazensko klop Krisztian Nagy. Slovenci so z vsemi topovi oblegali domača vrata, vendar pa prednosti niso znali podvojiti. Igra ob številčni premoči je ostala njihova šibka točka. Takoj za tem, ko so bili Madžari spet v polni postavi, so si dvominutno kazen privoščili tudi naši fantje, na prisilno hlajenje je namreč moral strelec prvega zadetka Magovac. Delivci pravice so risom pogledali skozi prste, saj jih niso kaznovali še za igro s preveč možmi na ledu, kar bi sicer gostiteljem zagotovilo prednost petih igralcev proti trem.

Rezultat se ni spremenil, prav tako se ni ob še po eni izključitvi na vsaki strani do konca prve tretjine. Pri Madžarih je bil pregrob Istvan Sofron, pri Slovencih še v drugo Magovac. Naši fantje so eno najboljših tretjin doslej na turnirju zasluženo končali z vodstvom, ki bi bilo lahko še izdatnejše, saj so bili izjemno podjetni v napadu, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov, kar 24:9.

SLOVENIJA : MADŽARSKA -:- (1:0, -:-, -:-)

Strelci: 1:0 - Aleksandar Magovac (Aleš Mušič, 7.), 1:1 - Balazs Sebok (Janos Hari, Kevin Wehrs, 26./PP1), 2:1 - Jan Urbas (Boštjan Goličič, Miha Verlič, 30.).