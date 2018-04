Hokejsko SP skupine B: zmaga, ki risom vrača upanje 

V tretjem poskusu so se Slovenci vendarle veselili prve zmage na turnirju, s 4:1 so odpravili gostitelje Madžare.

J. P.

Budimpešta - Po uvodnih dveh porazih na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Budimpešti so slovenski hokejisti že viseli na nitki, z današnjo prepričljivo zmago s 4:1 nad gostitelji Madžari pa so vendarle vrnili med žive. Risi so, podobno kot že v prejšnjih dveh obračunih z Britanci in Poljaki, gospodarili na ledni ploskvi, le da so znali tokrat premoč tudi kronati z zadetki. Po enkrat so se med strelce vpisali branilec Aleksandar Magovac v prvi, kapetan Jan Urbas v drugi ter Boštjan Goličič in Sabahudin Kovačevič, ki je prek celotnega igrišča zatresel prazno mrežo, v zadnji tretjini. Da je bila zmaga zaslužena, potrjuje tudi razmerje sproženih strelov - kar 47:33.

V petek s Kazahstanom

Že v uvodnem delu so izbranci finskega strokovnjaka Karija Savolainena nanizali neverjetnih 24 strelov, a je Madžare v igri držal izjemno razpoloženi čuvaj mreže Adam Vay. Ko je v 26. minuti številčno prednost izkoristil Balazs Sebok in izenačil na 1:1, se je vse začelo znova, a so Slovenci ostali zbrani in v drugi polovici tekme tehtnico prevesili na svojo stran. Zdaj so točkovno poravnani z Madžari, oboji imajo po tri točke. Rise zdaj čaka dan premora, v petek (ob 16. uri) pa izjemno pomemben obračun z vodilnimi Kazahstanci, ki pa so jim danes prvi poraz na turnirju prizadejali »azzurri«.

POTEK PRVE TRETJINE

Risom se je od prve sekunde naprej videlo, da jim je voda tekla v grlo, saj so se proti nasprotnikovim vratom zagnali odločno in udarno, gostitelje turnirja je nekajkrat z mojstrskimi obrambami reševal Adam Vay. Čuvaj mreže pa je bil nemočen v sedmi minuti, ko je Aleš Mušič tkal obetaven napad in na modri liniji opazil neoviranega branilca državnih prvakov SIJ Acronija Jesenic Aleksandra Magovca, ki je nemudoma usekal in plošček natančno pospravil v mrežo. Zanj je bil to sploh prvi zadetek v majici z državnim grbom, Slovenci pa so vodili šele prvič na turnirju v Budimpešti. Lepo polne tribune so v hipu obnemele.

A to še ni bilo vse. Izbranci finskega strokovnjaka na selektorskem stolčku Karija Savolainena so se debelo minuto pozneje ponovno znašli v lepi priložnosti, saj je moral na kazensko klop Krisztian Nagy. Slovenci so z vsemi topovi oblegali domača vrata, vendar pa prednosti niso znali podvojiti. Igra ob številčni premoči je ostala njihova šibka točka. Takoj za tem, ko so bili Madžari spet v polni postavi, so si dvominutno kazen privoščili tudi naši fantje, na prisilno hlajenje je namreč moral strelec prvega zadetka Magovac. Delivci pravice so risom pogledali skozi prste, saj jih niso kaznovali še za igro s preveč možmi na ledu, kar bi sicer gostiteljem zagotovilo prednost petih igralcev proti trem.

Rezultat se ni spremenil, prav tako se ni ob še po eni izključitvi na vsaki strani do konca prve tretjine. Pri Madžarih je bil pregrob Istvan Sofron, pri Slovencih še v drugo Magovac. Naši fantje so eno najboljših tretjin doslej na turnirju zasluženo končali z vodstvom, ki bi bilo lahko še izdatnejše, saj so bili izjemno podjetni v napadu, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov, kar 24:9.

POTEK DRUGE TRETJINE

Tudi drugi del so risi začeli zagnano, a jih je presekala izključitev Roka Tičarja. Tik preden se je napadalec vrnil na ledno ploskev, pa so polne tribune eksplodirale. Balazs Sebok, ki si kruh služi na Finskem, je samostojni prodor kronal z izenačujočim zadetkom, svojim drugim na turnirju. Vse se je začelo znova, Slovenci pa niso dolgo oklevali s povračilnim udarcem. Akcijo je zrežiral kapetan Jan Urbas, ki je mojstrsko našel prostega Boštjana Goličiča, ki pa je zgrešil nemogoče - prazna vrata. A oddolžil se je štiri minute pozneje, ko so bili Savolainenovi izbranci ponovno v prednosti. Goličič se je tokrat izkazal kot asistent, našel je Urbasa, ki je bil neizprosen eksekutor. Slovenci, ki so bili tudi v drugi tretjini več pri strelu, so torej znova odšli na odmor z minimalno zalogo.

POTEK TRETJE TRETJINE

Potem ko so Madžari domala vseh zadnjih pet minut drugega dela odigrali z igralcem manj, so v istem slogu nadaljevali tudi v tretji tretjini, ko je moral v 47. minuti na kazensko klop še Zsombor Garat. Slovenci ponujene priložnosti, že pete v dvoboju, niso znali izkoristiti, je pa na drugi strani čuvaja mreže Gašperja Krošlja spremljala tudi sreča, saj je bil v 49. minuti že premagan, a je eden od domačih napadalcev iz neposredne bližine zgrešil nemogoče, namesto mreže je zatresel zgolj vratnico. Risi so si oddahnili, dve minuti pozneje je selektor Savolainen posegel po minutnem odmoru, s katerim je skušal zaustaviti nalet tekmeca.

Ko so naši fantje stisnjenih zob vzdržali še dve minuti z igralcem manj na ledni ploskvi (izključen je bil Aleš Kranjc), so lahko še nekoliko lažje zadihali, dvomov o zmagovalcu pa je bilo konec v začetku 56. minute, ko je Anže Kuralt odvzel plošček in krenil v protinapad, našel Goličiča, ki je natančno sprožil in zadel od vratnice. Sodniki so si morali ogledati videoanalizo, ki pa je zgolj potrdila tretji gol Slovencev. Ki pa ni bil zadnji, domači trener je namreč že več kot tri minute pred zadnjim piskom sirene na klop potegnil vratarja Vaya in ga zamenjal s šestim igralcem v polju, kar pa se mu je hitro maščevalo. Že po šestih sekundah je namreč branilec Sabahudin Kovačevič plošček izpred svojih vrat poslal prek celotnega igrišča naravnost v nasprotnikovo mrežo in poskrbel za končnih 4:1.

SLOVENIJA : MADŽARSKA 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Strelci: 1:0 - Aleksandar Magovac (Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, 7.), 1:1 - Balazs Sebok (Janos Hari, Kevin Wehrs, 26./PP1), 2:1 - Jan Urbas (Boštjan Goličič, Miha Verlič, 30.), 3:1 - Boštjan Goličič (Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, 56.), 4:1 - Sabahudin Kovačevič (Anže Kuralt, 57./EN).