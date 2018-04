Hokejsko SP: Slovenci po novi veliki zmagi v igri za napredovanje 

N. Gr.

Budimpešta - Slovenskim hokejistom je uspelo, tudi proti Kazahstanu so dosegli veliko zmago s 5:3. Po zmagi na tekmi z Madžarsko se je risom odprlo, blestel je Miha Verlič, Slovenija pa je končno prikazala takšno igro, kot smo jo od njih pričakovali pred prvenstvom.

Po drugi zmagi na tem svetovnem prvenstvu so si Slovenci zagotovili obstanek v skupini B. To prvenstvo je izjemno izenačeno, Slovenija je še vedno tudi v igri za napredovanje v elitno divizijo, a zato potrebujejo tudi pomoč Italijanov. Če bodo zvečer premagali Veliko Britanijo in nato jutri Slovenija premaga Italijo, bodo risi naslednje svetovno prvenstvo igrali med elito.

Po odlični predstavi sta še toliko bolj boleča prva dva poraza proti na papirju najslabšim nasprotnikom, potem pa so risi premagali favorita za napredovanje Kazahstan in Madžarsko.

Igralec tekme je pričakovano postal Miha Verlič, ki je trem zadetkom dodal še asistenco, zadela sta še kapetan Jan Urbas in Sabahudin Kovačevič.

PRVA TRETJINA

Obe ekipi sta tekmo začeli previdno, v prvih minutah pravih priložnosti ni bilo, so pa Kazahstanci že takoj na začetku pokazali, da bodo tudi proti Slovencem vztrajali z agresivno igro. Luka Bašić je naredil nepotreben prekršek v tretji minuti in si prislužil dvominutno kazen.

Po končani kazni, kjer so bili Slovenci na hudi preizkušnji, so Kazahstanci še naprej napadali, po protinapadu pa so zadeli Slovenci. Odlično je ploščico v napadalno tretjino pripeljal Jan Urbas in nato potrpežljivo počakal, da se mu je odprl prostor za podajo pred gol, kjer Mihi Verliču ni bilo težko zadeti v prazno mrežo za vodstvo risov z 1:0.

Veselje Slovencev pa ni trajalo prav dolgo, za vrati je Jegor Petukhov dobil plošček in izkoristil nepozornost Gašperja Krošlja, ki je ob vratnici pustil preveč prostora, nato pa ploščka ni pokril in Petukhov je ploščico porinil v slovensko mrežo. Sodniki so preverili akcijo in gol priznali, tekma se v sedmi minuti začenja znova.

Kazahstanci so bili še naprej boljši tekmec, več so poizkušali in v 11. minuti tudi prišli do vodstva. Vnovič je bila slovenska obramba nepozorna, do strela je prišel Dmitri Grents in zadel med nogama Krošlja, ki je iz šestih strelov prejel dva zadetka.

V zelo dinamični prvi tretjini smo videli še en zadetek, tokrat v mreži Kazahstana, po lepi podaji je dobro meril kapetan Urbas in izidi izenačil. Manj kot minuto kasneje je imel veliko priložnost še Verlič, ki je šel sam proti vratarju Karlssonu, a je švedski vratar v vratih Kazahstana njegov strel ubranil, ostalo je pri 2:2.

DRUGA TRETJINA

Drugi del tekme se za Slovence ni začel najbolje, najprej je udarec po roki dobil Andrej Hebar in v bolečinah zapustil igro, nato pa je zaradi pritoževanja in ugovarjanja disciplinsko kazen za nešportno obnašanje dobil Žiga Pance, ki bo počival deset minut, a Slovenija ne bo igrala z igralcem manj.

V prvih petih minutah druge tretjine so bili Slovenci nevarni pred golom Kazahstana, nekaj dobrih strelov je le za las zletelo mimo vrat, še nekaj obetavnih akcij pa se je končalo z nepotrebnimi napakami risov, ki jih je bilo danes kar precej.

Slovenija je končno dosegla tudi gol z igralcem več, po strelu Aleksandra Magovca z modre črte, ki bi zletel mimo vrat, je ploščico pred vratarjem mojstrsko preusmeril Miha Verlič in plošček je zletel v mrežo, Slovenija pa je vnovič prišla do vodstva na zelo zanimivi tekmi dveh izenačenih reprezentanc.

Ob prekršku Kazahstancev nad Robertom Saboličem se je slednji poškodoval, ob padcu je pristal na ramenu, ob tem pa mu je čudno zvilo koleno in vprašanje je, če bo Sabolič še lahko stopil na led na tej tekmi. Njegova odsotnost se bo Sloveniji precej poznala, saj je bil Sabolič do zdaj eden boljših slovenskih hokejistov na tej tekmi. Takoj v naslednjem napadu je sodnik brez pravega razloga izključil Boštjana Goličiča, kar je močno razburilo slovenske hokejiste in navijače v Budimpešti.

Ob koncu druge tretjine je imela Slovenija dve minuti prednost igralca več ob igri štirih proti trem, nekajkrat so bili zelo blizu zadetka, končno pa je pot do mreže našel Sabahudin Kovačevič z močnim strelom z modre črte. Kovačevič je bil natančen že proti Madžarom, spet je imel veliko zaslug za zadetek Verlič, ki je odlično pokril Karlssona.

Veselje pa spet ni bilo prav dolgo, Alikhan Asetov je izkoristil novo nezbranost slovenske obrambe in z backhanderjem zadel pod stičišče vratnice in prečke, Krošelj je bil tokrat brez moči. Tekma ostaja povsem odprta, Slovenci pa si niso uspeli priigrati večjega vodstva, čeprav so bili v drugi tretjini precej boljši nasprotnik. Po 40 minutah igre Slovenija vodi 4:3.

TRETJA TRETJINA

V prvih petih minutah zadnje tretjine so Kazahstanci poizkušali napadati, a so bili pred Krošljem vselej premalo odločni in pravih priložnosti ni bilo. Slovenci igrajo mirno in preudarno, a tudi na drugi strani ni bilo prave priložnosti za povišanje vodstva.

Do konca tekme je še 10 minut, Slovenija pa je še vedno odlično na poti veliki zmagi, po kateri bi si praktično že zagotovili obstanek v skupini B. O premoči Slovenije govori tudi razmerje v strelih - 32:17 v korist risov. Miha Verlič je po odličnem protinapadu povišal slovensko vodstvo, na modri črti slovenske obrambne tretjine je ukradel plošček in sam krenil v napad, nato pa z visokim strelom neubranljivo zadel za veliko vodstvo s 5:3. Do konca tekme je le še dobrih pet minut.

Kazahstanci so poizkusili s še zadnjim orožjem, izzvali so pretep in ob živce spravili Roberta Saboliča, ki si je prislužil dvominutno kazen, na kazensko klop se je usedel tudi Pavel Akolzin, v igri 4 na 4 pa so Slovenci precej močnejši. Še dve minuti do konca tekme.

Slovenija : Kazahstan 5:3 (2:2, 2:1, -:-)

Verlič 6, Urbas 16, Verlič 28, Kovačevič 38, Verlič 54; Petljukov 7, Grents 11, Asetov 39.