Hokejsko SP: Slovenija : Kazahstan 2:2 (V ŽIVO)

N. Gr.

Budimpešta - Hokejsko prvenstvo v Budimpešti se preveša v zaključni del, Slovenijo pa čaka zelo pomembna tekma s Kazahstanom. Vzhodnjaki so na prvenstvo, tako kot risi, prišli kot eni od favoritov za napredovanje v skupino A, a so se na začetku prav tako opekli.

Premagala jih je Italija in še dodatno zapletla položaj v skupini B, kjer bo boj za napredovanje izenačen povsem do konca. Slovenijo pa medtem čaka boj za obstanek, ki bi bil z zmago proti Kazahstanu skorajda že zagotovljen. Selektor Kari Savolainen je na tekmi z Madžarsko, kjer so risi končno prikazali pravo igro, poskrbel za nekaj sprememb.

V prvem napadu so tako zaigrali Jan Urbas, Robert Sabolič in edina svetla točka s prvih dveh tekem Jan Drozg, ki dokazuje svoj razkošen hokejski talent. Prvi napad naj bi v takšni sestavi začel tudi tekmo s Kazahstanom, manjkal pa bo poškodovani branilec Luka Vidmar.

PRVA TRETJINA

Obe ekipi sta tekmo začeli previdno, v prvih minutah pravih priložnosti ni bilo, so pa Kazahstanci že takoj na začetku pokazali, da bodo tudi proti Slovencem vztrajali z agresivno igro. Luka Bašić je naredil nepotreben prekršek v tretji minuti in si prislužil dvominutno kazen.

Po končani kazni, kjer so bili Slovenci na hudi preizkušnji, so Kazahstanci še naprej napadali, po protinapadu pa so zadeli Slovenci. Odlično je ploščico v napadalno tretjino pripeljal Jan Urbas in nato potrpežljivo počakal, da se mu je odprl prostor za podajo pred gol, kjer Mihi Verliču ni bilo težko zadeti v prazno mrežo za vodstvo risov z 1:0.

Veselje Slovencev pa ni trajalo prav dolgo, za vrati je Jegor Petukhov dobil plošček in izkoristil nepozornost Gašperja Krošlja, ki je ob vratnici pustil preveč prostora, nato pa ploščka ni pokril in Petukhov je ploščico porinil v slovensko mrežo. Sodniki so preverili akcijo in gol priznali, tekma se v sedmi minuti začenja znova.

Kazahstanci so bili še naprej boljši tekmec, več so poizkušali in v 11. minuti tudi prišli do vodstva. Vnovič je bila slovenska obramba nepozorna, do strela je prišel Dmitri Grents in zadel med nogama Krošlja, ki je iz šestih strelov prejel dva zadetka.

V zelo dinamični prvi tretjini smo videli še en zadetek, tokrat v mreži Kazahstana, po lepi podaji je dobro meril kapetan Urbas in izidi izenačil. Manj kot minuto kasneje je imel veliko priložnost še Verlič, ki je šel sam proti vratarju Karlssonu, a je švedski vratar v vratih Kazahstana njegov strel ubranil, ostalo je pri 2:2.

Slovenija : Kazahstan 2:2 (-:-, -:-, -:-)

Verlič 6, Urbas 16; Petljukov 7, Grents 11.