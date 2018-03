Ilja Kovaljčuk najavil vrnitev v NHL (VIDEO)

Hokejisti Nashvilla so prvi potrdili mesto v končnici NHL, z zmago nad Coloradom so pomagali Kopitarjevim Kraljem.

J. P.

Nashville - Ruski hokejski as Ilja Kovaljčuk, ki si v tej sezoni kruh služi v domači ligi KHL v majici SKA iz St. Peterburga, je napovedal, da bi se rad po petletnem premoru v prihodnji sezoni vrnil na ledne ploskve lige NHL, na katerih je 34-letni levokrilni napadalec blestel v dresu Atlante in New Jerseyja. Dobitnik olimpijskega zlata iz Pjongčanga je napovedal, da bi rad onkraj »luže« igral še nekaj let, osvojil Stanleyjev pokal in se tako pridružil reprezentančnemu kolegu Pavlu Dacjuku, ki ima v domači vitrini že zlati kolajni z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva ter »Stanleyja«. »Če ne bom niti poskusil, si tega ne bom odpustil, ko bom starejši,« je svojo namero pojasnil ostrostrelec Kovaljčuk.

Nashville prvi v končnici

V ligi NHL pa si je sinoči zasedba Nashvilla kot prva zagotovila mesto v izločilnih bojih, potem ko se je do že 47. zmage in 104. točke v sezoni dokopala na gostovanju pred 17.273 gledalci v Pepsi Centru v Denverju. S 4:2 je bila namreč boljša od Colorada, s čimer je malenkostno pomagala tudi Anžetu Kopitarju in Kraljem iz Los Angelesa, ki se s sinočnjimi poraženci srdito borijo za preboj v končnico, oboji imajo namreč - na šestem oziroma sedmem mestu razpredelnice zahodne konference - po 84 točk, enako kot tudi Anaheim in Dallas. Gostitelji so sinoči še vodili z 2:1, nato pa je za zasuk poskrbel Šved Filip Forsberg z dvema zadetkoma (preostala dva je prispeval Colton Sissons), drugega je 69 sekund pred koncem pospravil v prazno mrežo.

IZIDI LIGE NHL

Washington Capitals : New York Islanders 6:3

Ottawa Senators : Dallas Stars 3:2 - v podaljšku

Calgary Flames : San Jose Sharks 4:7

Colorado Avalanche : Nashville Predators 2:4

Anaheim Ducks : Detroit Red Wings 4:2

Vegas Golden Knights : Minnesota Wild 2:4