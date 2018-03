Jeglič po dopinški aferi zapušča Nižnjekamsk

Ljubljana - Vtis o zelo dobrih predstavah slovenskih hokejistov na olimpijskem turnirju je vsaj delno pokvaril neljub zaplet okrog dopinškega primera Žige Jegliča. Za dolgoletnega reprezentanta pa se med čakanjem na odločitev mednarodne zveze in komisije športnega razsodišča končuje zgodba v Rusiji.

Nekaj ruskih športnih portalov je objavilo novico o sporazumni prekinitvi pogodbe med Jegličem in vodstvom njegovega dosedanjega kluba Neftehimik Nižnjekamsk v KHL. Ob tem so tudi citirali predsednika Raila Jakupova, res pa je, da novice na spletni strani kluba takrat še niso objavili. »Uradno se res še nismo dogovorili o prekinitvi sodelovanja, a najbrž bo res kmalu tako. Dokler z odvetnikom rešujem ta primer in čakam na zaslišanje, ostajam doma,« nam je potrdil 30-letni hokejist, ki je še naprej prepričan o svoji nedolžnosti, nadaljevanje postopka pa naj bi nato dejansko razkrilo, za kako hud prekršek in po čigavi krivdi je šlo. Jeglič sicer uporablja pršilo za lajšanje težav astme, a ker ga pred dopinško kontrolo nihče ni navedel na posebnem seznamu, tega pač pri niso mogli upoštevati.

Suspendirali so ga le za OI

Za zdaj ostaja v zraku, kako bo z nadaljevanjem športne poti. Na morebitno zaslišanje, ukrep ali kakršnokoli kazen še čaka. »Resda sem bil za zdaj suspendiran le glede nadaljevanja olimpijskih iger, a ne zdi se mi pošteno, da bi igral za klub, nato pa bi moral čez noč prekiniti sezono,« je še dejal in poudaril, da ničesar ne more niti komentirati niti napovedati, dokler se ne bodo pri IIHF in posebni komisiji Mednarodnega športnega razsodišča (CAS) lotili postopka in ga tudi sklenili.

Podobni primeri iz preteklosti napovedujejo izostanek igralca z ledenih ploskev od 6 mesecev do dveh let, lahko pa jo bo, če bo dokazal, da sam ni krivec za zaplet, odnesel bolj znosno. V primeru polletne prepovedi igranja zanj naslednja sezona ne bi bila ogrožena, saj se kazen začne izvajati na dan prekrška (16. februarja 2018) in bi jo tako prestal do srede avgusta. Za zdaj je vprašljiv njegov nastop na SP skupine B, od 22. do 28. aprila v Budimpešti. Risi bodo v vzhodno soseščino odpotovali prek Dunaja in tam (19. aprila) proti avstrijski izbrani vrsti opravili generalko za SP.