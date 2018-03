Jeseničani brez finala alpske lige

J. P.

Jesenice - Državni prvaki, hokejisti SIJ Acronija Jesenic, so nastope v alpski ligi (AHL) končali v polfinalu. Potem ko so stopničko prej brez pretiranih preglavic izločili SŽ Olimpijo, so morali v današnjem četrtem obračunu polfinalne serije z italijanskim šampionom in branilcem lovorike v AHL Rittnom še tretjič na kolena, s čimer so ostali brez možnosti za napredovanje. Gostje so bili v Podmežakli boljši s 3:2, zmagovalca je odločil šele podaljšek.

1500 gledalcev

Dvoboj pred 1500 gledalci bi bil težko bolj izenačen, čemur pritrjuje razmerje strelov po rednem delu - 33:33 (v prvi in tretji tretjini po 10:10, v drugi 13:13). Varovanci trenerja Gabra Glaviča so zapravili lepo priložnost za zmago, potem ko so vse do 50. minute vodili z 2:0. V drugem delu sta bila uspešna Miha Logar in Gašper Glavič, ki je izkoristil številčno premoč na ledu. Toda italijanski kolektiv se ni vdal, sredi tretje tretjine je v razmaku treh minut in pol izenačil in izvlekel podaljšek, v njem pa je potnika v finale odločil Alex Frei.

Čimžar v bolnišnico

Sodniki zadetka niso priznali takoj, temveč šele po ogledu videoposnetka. Italijanski finale med Rittnom in Asiagom, ki je bil v drugem polfinalu brez poraza boljši od Pustertala, se bo začel v ponedeljek, medtem ko Jeseničane - na ogrevanju pred tekmo se je poškodoval Tadej Čimžar, ki mu je plošček priletel v glavo in so ga odpeljali na pregled v bolnišnico, se je pa v kader vrnil Nik Pem - čaka bitka za domačo prvenstveno krono z Ljubljančani.