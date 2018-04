Jeseničani kljub padcu v igri do vodstva v finalu

L. Z., STA

Jesenice - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali SŽ Olimpijo s 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). V finalu so Jeseničani povedli z 1:0 v zmagah, ekipi igrata na tri zmage. Naslednja tekma bo v torek v Ljubljani.



Finalista DP v sezoni 2017/18 bosta igrala na tri zmage. Prednost domačega ledu so si zagotovili branilci naslova, ki bodo gostili še tretjo tekmo 12. aprila, drugi dvoboj bo v Tivoliju 10. aprila. Če finala še ne bo konec po treh tekmah, pa bosta naslednji tekmi še 14. aprila v Ljubljani oziroma 16. aprila na Jesenicah.

Pred današnjim začetkom finala so imeli status favorita branilci naslova z Jesenic. V tej sezoni sta se kluba namreč pomerila že enajstkrat, le enkrat so zmagali Ljubljančani, kar desetkrat pa Jeseničani. Danes so na ta seznam dodali še eno zmago, pa čeprav so do nje prišli težje, kot je bilo videti po prvih 40 minutah.

Teoretično prednost na papirju so domači hitro spremenili tudi v praktično. Bili so precej aktivnejši, tako da je imel vratar gostov Tilen Spreitzer več dela kot na domači strani Clarke Saunders. Pri Olimpiji so prežali predvsem na kakšen protinapad oziroma akcije posameznikov, Saundersa je tako še najbolj ogrožal Andrej Hebar.

A to je bilo precej osamljeno dogajanje, na drugi strani pa je domača zasedba premoč kronala samo z enim zadetkom. Ta je padel po hitrem protinapadu domače ekipe, ko je Miha Logar dobro podal Adisu Alagiću, ta pa je nato rutinirano premagal Spreitzerja. Ob koncu prvega dela so imeli železarji novo priložnost, saj so imeli njihovi tekmeci prvič na tekmi igralca manj, toda prednosti 5-4 niso izkoristili.

Nadaljevanje je bilo podobno. Čeprav so si domači nakopali nekaj zaporednih izključitev, pa so bili dovolj zbrani in močni, da Olimpiji niso dovolili znižanja. Ljubljančani so bili nemočni in neučinkoviti, celo tako, da niso zadeli niti z dvema igralcema več. Ko so železarji spet imeli na ledu vse igralce, je najprej udaril Žan Jezovšek, zadel pa le prečko. Kar ni uspelo njemu, je nato Niku Pemu; natančno podajo pred gol je izkoristil za povišanje vodstva.

Ko je takoj na začetku zadnjega dela Alagić po slalomu med Olimpijinimi branilci premagal še Spreizterja, se je zdelo, da je prva finalna tekma odločena. Domači so imeli visoko vodstvo in nadzorovali potek tekme.

Toda sledil je padec v igri, kar so gostje znali kaznovati. Najprej je za kanček upanja poskrbel Janez Orehek in vendarle izkoristil eno od številčnih prednosti. Zmaji so začutili priložnost, pritisnili so, že manj kot dve minuti pozneje pa je Miha Zajc zadel po dobri podaji pred vrata in nenadoma so imeli v precejšnjem delu tekme podrejeni zeleno-beli spet povsem realne možnosti.

Zadnjih deset minut je tako minilo ob poskusih gostov, da bi prišli do izenačenja; nekaj priložnosti so imeli, zares prave pa ne, niti takrat, ko so v zadnjih dveh minutah zaigrali brez vratarja s šestimi v polju, tako da bodo priložnost za znižanje zaostanka v finalu morali iskati doma v Tivoliju.



Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija (3:2)



* Dvorana Podmežakla, gledalcev 2500, sodniki: Lešnjak, Zrnič (glavna), Javornik, Snoj (vsi Slovenija).

* Strelci: 1:0 Alagić (Logar, 8.), 2:0 Pem (Magovac, Alagić, 37.), 3:0 Alagić (Pem, Kraigher, 42.), 3:1 Orehek (Pesjak, Svete, 44.), 3:2 Zajc (Rajsar, hebar, 46.).

* Kazenske minute: Sij Acro Jesenice 10, SŽ Olimpija 8 minut.