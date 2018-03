Jeseničani nadigrali Olimpijo in so le še korak do polfinala

L. Z., STA

Jesenice - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tretji tekmi četrtfinala alpske lige premagali SŽ Olimpijo s 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). V zmagah zdaj vodijo s 3:0 in za nadaljevanje tekmovanja potrebujejo le še eno.

Za Jeseničane so zadeli Urban Sodja (9.), Gašper Glavič (24.), Tadej Čimžar (30. in 40.) ter Luka Bašič (38.).

Po drugi tekmi, ki so jo po 16 minutah podaljška v četrtek v Tivoliju dobili Jeseničani, so bile napovedi iz ljubljanskega tabora precej bojevite. Predvsem trener Jure Vnuk je obljubljal hokejsko vojno velikim rivalom, medtem ko je bil njegov kolega na jeseniški strani Gaber Glavič bolj umirjen in je opozarjal le, da si v njegovi ekipi ne smejo več privoščiti podcenjevanja in miselnosti, da so zmagali že pred tekmo.



Dvoboj pokazal veliko razliko med ekipama

Domačo nalogo pred novim derbijem so bistveno bolje opravili pri železarjih. Današnji tretji dvoboj je pokazal, da je razlika med ekipama še vedno precej velika v korist državnih prvakov, zeleno-beli pa ne zdržijo ritma napornih tekem v končnicah. Tretji obračun v petih dneh je imel namreč zelo podoben scenarij kot večina v rednem delu regionalnega tekmovanja, ko so železarji do zmag prihajali v drugi polovici tekem ob močnem padcu v ekipi nasprotnikov.

Tokrat so tekmece strli že do polovice tekme. Končna statistika sicer niti ni tako izrazita v jeseniško korist; pri strelih je bilo razmerje 36-30, toda domači so bili velikokrat v dobrih akcijah pred prepišno ljubljansko obrambo, na drugi strani pa je vse nevarnejše poskuse tekmecev ustavil vratar Clarke Saunders, dvakrat pa so gostje zadeli še okvir vrat.

V polno pa so zadevali domači. Njihovi privrženci so dodobra napolnili Podmežaklo, Jeseničani pa so se oddolžili s prepričljivo zmago. Po prvi tretjini sicer še ni kazalo, da bo končni izid tako visok, so pa domači izkoristili eno do dveh številnih prednosti v tem delu igre (Ljubljančani so imeli sicer spet precej več kazni, razmerje v minutah je bilo 12-2) in prek Urbana Sodje povedli.

Nadaljevanje pa je bilo povsem po jeseniških notah. Praktično vsako nevarno akcijo so domači končali z zadetkom, po lepi kombinaciji Adisa Alagića, strelca odločilnega gola na prejšnji tekmi v podaljšku, je Gašper Glavič povišal na 2:0, pri tretjem golu so bili v hitrem napadu ob razredčeni ljubljanski obrambi trije domači hokejisti, na 4:0 je povišal Bašič po novi uigrani akciji, razpoloženi Čimžar pa je tik pred odmorom s svojim drugim zadetkom, ko je še z igralcem več premagal ljubljanskega vratarja Tilna Spreitzerja, poskrbel za 5:0, veliko zadovoljstvo navijačev in seveda že precej pred koncem odločil tekmo.



V torek prvi zaključni plošček

V zadnjem delu so domači spustili ritem, gostje pa so si zaman prizadevali, da bi vsaj kozmetično popravili vtis s častnim zadetkom. Jeseničani so bili zbrani v obrambi in Saundersu omogočili, da je tekmo končal brez prejetega zadetka, gostje pa so bili najbližje, ko je plošček po poskusu Andreja Hebarja zadel vratnico.

Na torkovi četrti tekmi v Tivoliju bodo tako imeli Jeseničani že prvi »zaključni plošček«, da četrtfinalni niz končajo brez praske in se prebijejo v polfinale. Ljubljančani pa so se znašli pred skoraj nemogočo nalogo, za popoln preobrat morajo zdaj dobiti štiri tekme.