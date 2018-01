Jeseničani obdržali stik z vrhom, Olimpija izgubila

Jesenice so v alpski ligi v Celovcu premagale drugo ekipo Kac s 7:2, Olimpija pa je izgubila z mladinci Salzburga z 1:2.

A. V.

Celovec - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so uspešno začeli leto 2018. Če so se od minulega poslovili z domačim porazom v večnem derbiju z Ljubljančani, so tokrat na gostovanju v Celovcu premagali drugo ekipo Kac s 7:2 (3:0, 2:1, 2:1).

S sedemnajsto zmago v sedemindvajsetih tekmah so slovenski prvaki obdržali stik z vodilnima ekipama alpske lige, Rittner Buam, ki ima sedem točk več in eno tekmo več, ter Assiagom na drugem mestu, ki ima točko prednosti.

Sij Acroni Jesenice ta teden čakata še dve gostovanji. V četrtek pri mladinski ekipi Red Bull Salzburg, ki je Jeseničanom zadala enega od dveh porazov na domačem ledu, ter v soboto ob 17.30 v dvorani Tivoli proti SŽ Olimpiji.

Strelci za Jesenice so bili: Luka Kalan, Tadej Čimžar, Aleksandar Magovac, Adis Alagič, Miha Brus, Jaka Šturm in Žiga Urukalo.

Olimpija klonila proti Salzburgu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili z mladinsko zasedbo Salzburga po kazenskih strelih z 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

Za SŽ Olimpijo je v rednem delu zadel Andraž Zibelnik (5.).

Ljubljančani so lansko leto končali z zmago, prvič v sezoni in prvič v regionalnem tekmovanju so premagali večne tekmece z Jesenic, danes pa v novo leto 2018 niso stopili v podobnem slogu.

Z eno točko so zmaji še obdržali stik z ekipami pod vrhom lige.

Naslednjo tekmo bodo igrali v četrtek, ko bodo gostovali v Celovcu, že v soboto pa jih čaka nov derbi, že peti v tej sezoni alpske lige; tokrat bodo gostitelji slovenskega obračuna Ljubljančani v dvorani Tivoli.