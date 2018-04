Jeseničani v Tivoliju slavijo 12. zvezdico (FOTO) 

Hokejisti Jesenic so na četrti tekmi finala državnega prvenstva premagali Olimpijo s 4:1 in zaključili serijo.

N. Gr.

Tivoli - Niz neporaženosti Jesenic v Hali Tivoli traja že več kot dve leti in železarji ga niso končali niti v sobotnem večeru. Po spodrsljaju na tretji tekmi, ko so želeli naslov državnih prvakov proslaviti pred svojimi gledalci, a je Olimpija zmagala, so se tokrat zbrali in se po zmagi s 4:1 razveselili 12. zvezdice za naslov državnih prvakov.

V prvi tretjini v Tivoliju ni bilo zadetkov. Na tribunah so spet prevladovali jeseniški navijači, ki so pričakovali zmago in naslov železarjev, prvi zadetek pa so videli v 23. minuti, ko je v polno meril Miha Logar. David Planko je ob koncu druge tretjine povišal na 0:2 in Olimpija se je znašla v težavah, Jesenice pa so bile na pragu naslova prvakov.

Po sedmih minutah zadnje tretjine je Nik Pem zadel za 0:3 in poti nazaj za Olimpijo ni bilo več. Pesjak je osem minut pred koncem še znižal na 1:3 in vlil nekaj upanja na povratek zmajev, a se Jeseničani tokrat niso pustili zmesti.

Tekmo so mirno pripeljali do konca, piko na i je v prazno mrežo postavil Tadej Čimžar, zmaga s 4:1 pa je bila dovolj, da so z izidom 3:1 slavili tudi v seriji in se še 12. veselili naslova slovenskih državnih prvakov.

Kaj so povedali po tekmi

Andrej Hebar, igralec SŽ Olimpije: »Prav veliko ne morem povedati. Razočaran sem, ker smo izgubili serijo. Težko je delati kakšne poteze v tem trenutku. Dejstvo je, da so nas premagali, da so dobili serijo. Zaslužili so si to, bili so boljši celotno sezono. Lahko debatiramo o tem, da smo bili mi na dveh tekmah blizu. Glave so še malo vroče, so si pa Jeseničani to zmago zaslužili.«

Sašo Rajsar, igralec SŽ Olimpije: »Mi smo šli na polno. Skušali smo počakati, da se utrudijo in jih presenetiti. Nismo izkoristili svojih priložnosti, oni so svoje in pač zmagali. S porazom se nismo kar sprijaznili, a je težko, če dobiš iz dveh polpriložnosti dva gola. Morda smo malo utrujeni, ampak to je to. Sem pa zelo razočaran.«

Tadej Čimžar, igralec Sija Acronija Jesenic: »Zame osebno bi bilo lepše zmagati doma, a se nič ne pritožujem, če v Ljubljani dvignemo lovoriko. Serija se je malo podaljšala, poskušali smo nov sistem, pa smo hitro prišli nazaj na starega in spet zmagali. Na tretji tekmi nismo bili pravi, zdaj pa smo dokazali, da smo se vrnili in zasluženo osvojili naslov prvaka. Pričakovanja so bila višja predvsem v alpski ligi, osebno mi je bilo žal, ker nismo prišli v finale. Nimamo si pa česa očitati, trdo smo garali od 31. julija in smo dobro pokrili celo sezono.«

Luka Bašič, igralec Sija Acronija Jesenic: »Ne bi rekel, da smo pričakovali zmago že po treh tekmah. Serija je bila težka, Olimpija je naredila korak naprej, mi pa smo malo padli. Prejšnje tri tekme nismo igrali naše igre, premalo smo drsali. Po tretji tekmi so se dogovorili, da bomo odigrali tako kot celo sezono. Nismo jim dovolili dihati in to je odločilo.«

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: Lešnjak, Trilar (glavna), Režek, Snoj (vsi Slovenija).

Strelci: 0:1 Logar (Svetina, 23.), 0:2 Planko (Pem, 38.), 0:3 Pem (Planko, Alagić, 47.), 1:3 Pesjak (Chvatal, Orehek, 52.), 1:4 Čimžar (U. Sodja, 60.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Sij Acroni Jesenice 8.