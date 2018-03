Jeseničani za konec do vrha napolnili mrežo zmajev

J. P.

Ljubljana - Štirje večni derbiji v četrtfinalu alpske hokejske lige (AHL) in vsega je konec! Državni prvaki, igralci SIJ Acronija Jesenic, so tudi v četrtem medsebojnem obračunu odpravili SŽ Olimpijo, tokrat celo najvišje doslej - s kar 6:0 -, in za nameček še na gostovanju v Tivoliju. V zadnjih dveh dvobojih so železarji dvakrat zmagali s skupno razliko v golih kar 11:0. Jeseničane, ki so redni del ligaškega tekmovanja zaključili na tretjem mestu, zdaj v polfinalu čaka boljši iz obračuna med podmladkom Salzburga in Rittnom, ki vodi s 3:1 v zmagah.

Zmaji več pri strelu

Ljubljančani so bili celo malenkostno več pri strelu (razmerje 33:30, zgolj v drugi tretjini kar 11:3), a plošček nikakor ni hotel za hrbet razigranega Kanadčana Clarka Saundersa, ki je v zadnjih dveh tekmah zbral kar 60 obramb in ostal nepremagan. Prvič so se varovanci Gabra Glaviča veselili že v peti minuti, in to celo ob igralcu manj na ploskvi, ko je bil izključen Tadej Čimžar. Zadel je Miha Logar. Tudi ob drugem zadetku gostov razmerje moči na ledu ni bilo poravnano: Jeseničani so zadeli, ko je na nasprotni strani na kazenski klopi sedel Matic Kralj. Med strelce se je vpisal Luka Kalan.

Brez Kristana

V drugem delu je Tilna Spreitzerja (v kadru tokrat ni bilo nekdanjega dolgoletnega reprezentanca Roberta Kristana) ukanil še David Planko, v zadnji tretjini pa je zmajem razpadel sistem. Njihovo mežo sta v razmaku manj kot dveh minut zatresla še Finec Markus Piispanen in Aleksandar Magovac, končni izid pa je ob številčni premoči postavil Nejc Stojan. Šest jeseniških golov je tako doseglo šest igralcev, v četrtfinalni seriji pa je 18 zadetkov moštva iz Podmežakle prispevalo kar dvanajst hokejistov. Po dvakrat sta zadela Luka Bašič in Piispanen, po trikrat pa Čimžar in Magovac.