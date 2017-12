Jesenice in Olimpija v derbi z dobro popotnico

N. Gr.

Jesenice/Ljubljana - Hokejisti Jesenic in Olimpije se pripravljajo na zadnji letošnji derbi v ligi AHL, oboji pa v tekmo vstopajo z odličnima popotnicama. Jeseničani v Podmežakli niso imeli težav s skromno drugo ekipo Celovca in jo premagali s kar 7:1.

Gostje iz Celovca so se dobro upirali le v prvi tretjini, ko so Jeseničani z zadetkoma kapetana Andreja Tavžlja in Žana Jezovška povedli z 2:0, znižal pa je Obersteiner. Nato se je mreža gostov začela polniti, zadeli so še Miha Logar, Luka Bašić, Luka Kalan in Miha Brus, Finec Markus Piispanen pa je prispeval dve asistenci. Z novo zmago so se Jeseničani približali vodilnemu Rittnu na le dve točki zaostanka.

Z dobro popotnico v derbi odhaja tudi Olimpija, ki je klonila na vseh štirih dvobojih z Jeseničani v aktualni sezoni. Tokrat so v Tivoliju premagali drugo ekipo Salzburga s 4:1, dvakrat je bil natančen Gal Koren, enkrat pa Andraž Zibelnik in Maks Selan, ki je zadetek dosegel v prazno mrežo gostov. Tilna Spreitzerja v ljubljanskih vratih je premagal le Julian Klockl. Olimpija se je z zmago povzela na četrto mesto v ligi AHL, še vedno pa ostaja povsem realna možnost slovenskega derbija v končnici drugorazrednega regionalnega hokejskega tekmovanja.

Jesenice : KAC II 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

HK SŽ Olimpija : Saluburg II 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)