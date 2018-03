Jesenice opravile že polovico dela

Ljubljana – Tudi druga četrtfinalna tekma alpske lige se je razpletla po željah slovenskih prvakov z Jesenic, ki so proti Olimpiji povedli z 2:0 v seriji na štiri zmage. Mož odločitve je bil Adis Alagić v podaljšku. Tekma številka 3 bo v soboto v Podmežakli.



Deveta tekma med večnima tekmeca v tej sezoni, prva na izpadanje, v legendarni dvorani pod Šišenskim hribom še zdaleč ni spominjala na obračune med zmaji in železarji iz starih dobrih časov. Tudi kakovost hokeja je bila na neprimerno nižji ravni, vendar razburljivosti vseeno ni manjkalo.



Olimpija, ki je v zmagah zaostajala z 1:7, si ne bi mogla želeti boljšega uvoda, po 57 sekundah je v polno zadel Miha Pesjak, ki se je znašel sam pred jeseniškimi vrati in suvereno premagal Clarka Saundersa.



Gorenjci so imeli boljšo podporo navijačev in tudi pobudo na ledu, vendar si prav veliko priložnosti niso ustvarili. Še najbolj nevaren je bil mladi Celjan Žan Jezovšek, čigar dva lepa poskusa je spretno zaustavil drugi Olimpijin vratar Tilen Spreitzer, kateremu je trener Jure Vnuk tokrat dal prednost pred veteranom Robertom Kristanom, ki se ni izkazal na tekmi številka 1 v Podmežakli.



Takrat je bil najboljši igralec Andrej Hebar, ki je dosegel gol in dve podaji, vendar ni bilo dovolj za zmago Olimpije. Sinoči je kazalo na drugačen scenarij, potem ko je prav Hebar sredi druge tretjine povišal na 2:0, toda hitro, že po 21 sekundah, je sledil jeseniški odgovor z zadetkom Aleksandra Magovca. Dobro minuto pred koncem je Hebar že mislil, da je dosegel drugi, morda odločilni gol, vendar je bil razveljavljen, ker naj bi Aljaž Chvatal oviral vratarja, o čemer so se kresala mnenja med drugim odmorom.



Tretji del se je vseeno začel umirjeno. Prva sporna situacija je bila, ko je Jezovšek obležal na ledu po hudem tekmečevem naletu in na nosilih so ga odpeljali iz Tivolija naravnost v klinični center. Ampak to ni zmedlo gostov, ki so manj kot minuto pozneje izenačili prek Luke Bašiča in tekmo vrnili na izhodišče.



Olimpija je zatem kazala več želje po zmagi in pritiskala proti vratom, vendar plošček ni hotel v mrežo. O zmagovalcu druge tekme v seriji je odločal podaljšek, v katerem je odločil Adis Alagić po dobrih 15 minutah. Najboljši hokejist tekme je bil slednjič Aleksander Magovac z golom in dvema podajama.