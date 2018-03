Jesenice sklonjenih glav s Tirolske

N. Gr.

Ritten - Jeseniški hokejisti so tudi na tretji tekmi lige AHL izgubili proti Rittnu, na gostovanju na Tirolskem so bili domačini boljši s 4:1, zadnji zadetek je padel v prazno mrežo.

Jeseničani so se s prvega gostovanja vrnili z zmago s 4:3 po podaljšku, a nato v soboto v Podmežakli izgubili z 0:4 in zapravili prednost zmage v gosteh. Ritten je bil boljši nasprotnik že na Gorenjskem, kjer so odlično zapirali prostor in Jeseničanom onemogočili, da bi si pripravili kaj več kot peščico pravih priložnosti.

Tudi tokrat so bili Tirolci večino tekme boljši nasprotnik, v prvi tretjini so povedli z 2:0. Drugi del je pripadel Jesenicam, nadstreljali so Ritten z 19:10 in v 30. minuti tudi zmanjšali zaostanek, z igralcem več je zadel Luka Bašič.

Ritten je na sredini zadnje tretjine preko Freia povedel s 3:1 in možnosti za preobrat so bile pičle, trener Gaber Glavič je kljub vsemu poizkusil še z igro brez vratarja, a so domačini zadeli v prazno mrežo za končnih 4:1. Četrta tekma, morda že zadnja, polfinalna serija se namreč igra na tri zmage, bo v sredo v Podmežakli, ko bodo železarji nujno potrebovali zmago.

Ritten : Jesenice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Hofer, Tauferer, Frei, Ahlstrom; Bašič.