Jure Vnuk prepričan: Na koncu bomo prvaki!

Ljubljana – Kar je vodstvo Olimpijinih hokejistov s prvim operativcem in obenem vodjo stroke Tomažem Vnukom napovedalo, je nato tudi uresničilo: namesto odstavljenega Andreja Brodnika bo moštvo poslej vodil Jure Vnuk. Zanj bo to prvi trenerski izziv vodenja članskega moštva v Sloveniji.



Doslej je že delal v Makedoniji in Turčiji, seveda je včeraj ob predstavitvi novinarjem poudaril, da je šlo v obeh primerih za hokejsko eksotiko, a obenem se nikakor ne boji novih tivolskih nalog. Doslej je vodil selekciji do 10 in 12 let, po trditvah njegovega starejšega brata Tomaža ni družinskih prednosti za novega trenerja: »Pravzaprav je to zanj zdaj še težje, čez noč se je moral lotiti visokih ciljev, moštvo zbuditi in ga pripraviti za uvrstitev v končnico AHL ter boj za naslov državnih prvakov.«



Sodeč po včerajšnjem nastopu se bo novi trener zmajev temeljito lotil začrtanih nalog, prepričan je o tem, da ima v slačilnici kakovostnejše moštvo kot tekmec Gaber Glavič na Jesenicah, pa četudi bilanca derbijev v tej sezoni kaže drugačno podobo: »Vem, vse sem si ogledal in ne ocenjujem na pamet. A v hokeju je tako, da malenkosti odločajo, prepričan sem, da z več discipline na ledu in ob njem lahko dosedanja razmerja moči zasukamo,« je poudaril Jure Vnuk in tudi dodal, da bo Olimpijino moštvo ob koncu sezone dvignilo pokal za naslov slovenskih prvakov …



Kot je povedal omenjeni starejši brat, pri klubu izhoda iz niza zadnjih spodrsljajev niso iskali na drugih naslovih, razmišljal je le o trenerjih iz tivolske baze: »Strokovni svet, v katerem so poleg mene trenerji posameznih selekcij, je soglasno izbral Jureta Vnuka.« Slednji ima sicer pri SŽ Olimpiji pogodbo še za dve leti. In kakšna bo poslej vloga dosedanjega trenerja Andreja Brodnika? »Spoštujem njegov trud, a sprememba je bila nujna. Ponudil sem mu vodenje ene od naših mlajših ekip, kako se bo odločil, pa še ne vem,« je še dodal Tomaž Vnuk.