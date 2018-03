Končnica je tu, a Jure Vnuk še ni navdušen

Ljubljana, Jesenice – Po odmevnih nastopih slovenske hokejske reprezentance je napočil čas za vrnitev na domačo klubsko sceno. Pred vrati je končnica alpske lige, v kateri bosta nastopila oba slovenska udeleženca rednega dela sezone. Izločilni boji se bodo začeli v torek, 6. marca, dva dni prej bodo znani pari tega uvodnega četrtfinalnega dela.



Iz hokejskega zornega kota dežele, ki je pod olimpijskimi žarometi prav spodobno predstavila svojo reprezentanco, je seveda pomembno, da ohranja stik v mednarodnem klubskem prostoru, dasiravno to zdaj ni več EBEL. V AHL pa bosta tako SIJ Acroni Jesenice kot tudi SŽ Olimpija prihodnji teden štartala v končnici. Železarji so jo spoznali že v prejšnji zimi, takrat v Podmežaklo pritegnili številne obiskovalce, od tekmovanja pa se poslovili v polfinalu proti Asiagu. Ljubljansko moštvo pa je v tej sezoni sploh prvič nastopilo v tem tekmovanju, v Tivoliju sicer že močno pogrešajo končnico na mednarodni sceni. Nazadnje so bile namreč tu tekme izločilnega dela v EBEL že v krepko oddaljenem marcu 2012. Ko je Jakov Fak osvojil prvi naslov svetovnega prvaka za slovenski biatlon, je Olimpija igrala proti moštvu Linza v povsem razprodani dvorani.



Jure Vnuk: To moštvo je sposobno več



Pozneje je nastalo novo moštvo v režiji nekdanjega reprezentančnega kapetana Tomaža Vnuka. Zeleno-beli so v svojo prvo sezono AHL vstopili brez tujih okrepitev, tudi pozneje jih ni bilo. »Takšen je bil naš dogovor s Slovenskimi železnicami, potem ko smo z njimi podpisali pogodbo o sodelovanju. Med poudarki je bila skrb za razvoj domačega hokeja v Ljubljani, pri tem bomo zdaj vztrajali,« pravi Vnuk, njegov mlajši brat Jure, ki je v zadnjih tednih na trenerskem mestu zamenjal predhodnika Andreja Brodnika (ta zdaj dela v akademiji za mlade v Szekesfehervarju, zelo ambicioznem središču madžarskega hokeja), pa ne skriva še višjih ciljev: »Dobro, res smo se uvrstili v končnico, toda opazil sem precej rezerv in z doslej prikazanim ne morem biti povsem zadovoljen. Res pa je, da napak delamo iz tekme manj, to je dobro izhodišče za končnico.«



Olimpija si je tako po torkovem kolu priborila play-off, danes bo igrala doma proti Zell am Seeju, Jeseničani se bodo od rednega dela na domačem ledu poslovili prav tako danes, in sicer z Gardeno, obe tekmi bosta ob 20. uri. V soboto bodo za konec rednega dela železarji gostovali v Kitzbühlu, zmaji pa v Celovcu.



Glavičeva odsotnost se vedno pozna



Že v torek se bo nato začela četrtfinalna serija na štiri zmage, Asiago, Ritten in SIJ Acroni Jesenice bodo izbirali svoje tekmece, ni treba posebej poudarjati, da bi slovensko športno javnost najbolj pritegnil domači derbi, a najprej bosta na potezi italijanska kluba in če bo kdo od njiju izbral ljubljansko moštvo, slovenskega dvoboja pač v tem četrtfinalu ne bo. Železarji, po rednem delu tretji, so sicer večinoma igrali všečno, brez pretiranih nihanj, želeni scenarij očitno zelo talentiranega trenerja Gabra Glaviča je opazen. Čeprav pa po daljši olimpijski prekinitvi njegovo moštvo ni blestelo. A tako je bilo vedno, ko ga v Podmežakli ni bilo zaradi reprezentančnih obveznosti.