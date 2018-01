Končno mir v Tivoliju: prva zmaga z J. Vnukom

Ljubljana – Polovično bero sta si priborili slovenski moštvi ob koncu tedna v alpski ligi, oddahnili pa so si v tivolskem taboru. Zmaji so namreč po zamenjavi trenerja in dveh porazih pod vodstvom Jureta Vnuka dosegli prvo zmago ter po dolgem času na ledu delovali bolj zbrano in disciplinirano.



Siniša Uroševič



Resda občinstvo, ki je kot v zdaj že oddaljenih časih na tivolsko soboto uživalo v hokejsko-košarkarskem sporedu, še ni videlo popolne predstave zmajev, torej brez nepotrebnih kazenskih minut, vseeno pa je bilo to pot precej bolj zadovoljno s prikazanim kot v prejšnjih tednih. Olimpija je namreč po negotovi in izenačeni predstavi ugnala neposrednega tekmeca v boju za končnico – Salzburg. Pred sezono slednjega marsikdo v slovenskem hokejskem okolju ni jemal pretirano resno, saj gre »le« za podružnico prvega moštva, v zadnjih letih najuspešnejšega na ledenih ploskvah EBEL, vendar pa je obenem to tudi najbolje organizirani hokejski klub v regiji, zato tudi njegova druga selekcija deluje zelo urejeno in z jasnimi cilji. Olimpiji kot tudi Jesenicam je že dodobra mešala štrene v sezoni, a Gorenjci so si uvrstitev v končnico že zagotovili, ljubljansko moštvo pa se je tokrat odločno lotilo lova na tri točke.



Kristan brez prejetega gola



Odločilna vloga na poti k zmagi je pripadla izkušenim akterjem tivolske zasedbe: strelcema Galu Korenu in Andreju Hebarju, povratniku med rise, ter vratarju Robertu Kristanu. Nanj je pred kratkim vplival reprezentančni seznam za OI, na katerem ga tokrat ni med tremi izbranimi slovenskimi čuvaji mreže, toda s predstavo brez prejetega gola je ob zmagi s Salzburgom (2:0; razmerje strelov 24:31) potrdil, da ga ne kaže povsem prekrižati iz načrtov slovenske vrste. Zdaj je med rezervami za Pjongčang, končno prijavo 25 risov morajo pri HZS oddati dan pred začetkom olimpijskega turnirja. Zamenjav, z izjemo zdravstvenih težav, sicer ne gre pričakovati. Nazadnje je tako v Nemčiji poškodbo notranje strani kolenskih vezi staknil izkušeni Marcel Rodman, zato je tudi izpustil zadnji dve tekmi v DEL 2, a do odhoda v Azijo naj bi bil po zagotovilih iz Bad Tölza nared.



Zmaji so tako dosegli prvo zmago pod vodstvom Jureta Vnuka, v zadnjih tednih večinoma zanesljivo jeseniško moštvo pa je v Zell am Seeju doživelo drugi poraz zapored. Za železarje je bila usodna neučinkovitost, sprožili so precej več strelov kot gostitelji (33:17), a ostali praznih rok …