Kopitarjevi Kralji v končnici NHL sprva z novincem Vegasom

J. P.

Los Angeles - Konec je rednega dela hokejske lige NHL. Anže Kopitar in njegovo moštvo Los Angeles Kings sta se, v nasprotju z minulo sezono, vnovič prebila v končnico, prvi del pa s 45 zmagami, od tega 34 v rednem delu tekme, in 37 porazi (iz devetih sta izvlekla po točko) končala na sedmem mestu razpredelnice zahodne konference. To pomeni, da ju na prvi stopnički izločilnih bojev čaka najmlajša zasedba v elitni druščini, novinec Vegas Golden Knights, tretjeuvrščeni na zahodu. Zasedbi sta si v sezoni nasproti stali že štirikrat, novembra je bilo moštvo iz Las Vegasa doma boljše s 4:2, ob koncu koledarskega leta v Staples Centru v podaljšku s 3:2. Kralji so vrnili udarec konec februarja, ko so v dveh zaporednih večerih zmagali s 3:2 (podaljšek) in 4:1.

Začetek v noči na četrtek

Vegas je v dosedanjem delu sezone zbral enajst točk več kot Los Angeles, vendar pa v svojih vrstah ni imel tako izstopajočega posameznika, ko je bil pri Kraljih Hrušičan, celo sedmi najučinkovitejši igralec rednega dela z 92 točkami za 35 zadetkov in kar 57 asistenc. V dresu Vegasa je bil še najbolj pri strelu Šved William Karlsson (78 točk, 43 golov, 35 podaj). Novinec v NHL je resda v 82 dvobojih dosegel kar 33 zadetkov več od prvaka iz sezone 2013/14, a jih je, po drugi strani, tudi prejel 25 več. Zmagovalec konferenčnega četrtfinala - prvi obračun bo v noči na četrtek v Las Vegasu, ekipi igrata na štiri zmage, v morebitnem sedmem dvoboju bodo morali Kralji na gostovanje - se bo v polfinalu zahoda udaril bodisi z Rački iz Anaheima bodisi z Morskimi psi iz San Joseja.