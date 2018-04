Kopitarjevi Kralji z vozovnico za izločilne boje NHL (VIDEO)

J. P.

St. Louis - Sinočnji dvoboj lige NHL v St. Louisu se je končal popolnoma po željah hokejistov moštva Los Angeles Kings, ki so imeli sicer prost večer. Gostitelji so namreč pred 18.935 gledalci v dvorani Scottrade Center že po rednem delu pokleknili pred Chicagom, ki je bil boljši s 4:3, čeravno je še po polovici dvoboja zaostajal z 1:3. St. Louis, sicer devetouvrščeni na razpredelnici zahodne konference, je tako že ostal brez možnosti, da bi prehitel šestouvrščene Kralje, ki imajo pred zadnjima dvema koloma (v noči na jutri z Minnesoto in še dva dni pozneje z Dallasom, obakrat v domačem Staples Centru) štiri točke naskoka pred njim.

Za devet sekund prehitel podaljšek

Anže Kopitar in soigralci so si tako že dokončno tlakovali pot v končnico, s čimer so v primerjavi s prejšnjo sezono, v kateri so obtičali v rednem delu, že storili korak naprej. Sinoči je sicer v St. Louisu domače moštvo več napadalo v prvih dveh tretjinah in si tudi priigralo prednost dveh zadetkov, ključni trenutek dvoboja pa je bil gol za znižanje v 31. minuti, ki ga je Blake Hillman dosegel celo od igralcu manj na ledni ploskvi. Za 22-letnega branilca, novinca v NHL, je bila to prva točka v drugem odigranem obračunu na tej ravni. Tudi zmagovalni zadetek je devet sekund pred koncem ob številčni premoči prispeval hokejist, ki nima ravno polne statistike - 34-letni obrambni igralec Duncan Keith je bil uspešen šele drugič v sezoni.

IZIDI LIGE NHL

Buffalo Sabres : Ottawa Senators 2:4

St. Louis Blues : Chicago Blackhawks 3:4

Anaheim Ducks : Minnesota Wild 3:1