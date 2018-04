Koren s tremi zadetki obdržal Olimpijo v igri 

Hokejisti Olimpije so v Podmežakli slavili s 4:3 in vsaj še za eno tekmo podaljšali finalno serijo z Jesenicami.

N. Gr.

Jesenice - Po zmagah na prvih dveh tekmah finala je bilo tokrat v Podmežakli vse pripravljeno za slavje, a se železarjem ni izšlo. Tretjo zmago in 12. zvezdico za naslov državnega prvaka je s tremi zadetki preprečil Gal Koren in Olimpijo obdržal v igri. Ljubljančani so slavili s 4:3.

V prvi tretjini so Jeseničani izkoristili svojo drugo igro z igralcem več, po podaji Gašperja Glaviča je s strelom z modre črte zadel Andrej Tavželj. Odločilna je bila druga tretjina, ko je Ljubljančanom uspel hiter preobrat. Varovanci Jureta Vnuka so se zavedali, da jim teče voda v grlo, nato pa je Gal Koren z zadetkoma v 25. in 26. minuti utišal Podmežaklo, Luka Zorko je šest minut kasneje povišal na 3:1.

Jeseničani so bili v šoku, a se niso predali, Miha Logar je v 34. minuti kronal izvrstno akcijo in še pred iztekom drugega dela železarje približal na le gol zaostanka. Slabih deset minut pred koncem tekme je sledilo izenačenje, Aleksander Magovac je v nevtralni tretjini odvzel plošček Zorku, po protinapadu je streljal Nik Pem, Tilen Spreitzer je prvi strel še odbil, nato pa je plošček v mrežo pospravil Jaka Sodja.

Koren še tretjič v polno

Olimpija je bila odločena, da se finalna serija še ne bo končala danes zvečer, Gal Koren je po podaji Andreja Hebarja vzel stvari v svoje roke in dopolnil hat-trick. Železarji so v zaključku poizkusili še brez vratarja, a brez uspeha. Olimpija je iz Podmežakle odnesla veliko zmago in serijo podaljšala vsaj do sobote, ko bo v Tivoliju četrta tekma.

Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Dvorana Podmežakla, gledalcev 3500, sodniki: Trilar, Zrnič (glavna), Arlič, Markizeti (vsi Slovenija).

Strelci: 1:0 Tavželj (Glavič, Magovac, 14.), 1:1 Koren (Čepon, Rajsar, 25., 1:2 Koren (Snoj, Čepon, 26.), 1:3 Zorko (Hebar, Sever, 32.), 2:3 Logar (Tomaževič, 33.), 3:3 J. Sodja (Pem, 51.), 3:4 Koren (Hebar, 52.).

Kazenske minute: Sij Acroni Jesenice 4, SŽ Olimpija 6.