Kralji v končnici, a brez dneva počitnic

Los Angeles – Ugank ni več, Los Angeles Kings so se s slovenskim hokejskim velemojstrom Anžetom Kopitarjem uvrstili v prestižne izločilne boje sezone. Pred seboj so imeli včeraj še dve tekmi rednega dela, a ob zmagi Chicaga v St. Louisu je bilo mučnega trepetanja za Kralje le konec.



Vodilini slovenski hokejist je zbral že ducat let med severnoameriško elito na ledu, v prvih treh sezonah se s soigralci ni uvrstil v končnico, v naslednji pa je bilo zgodbe za Kralje konec že v prvem kolu. Pozneje je doživel nepozabne trenutke ob dveh Stanleyjevih pokalih, najbolj cenjeni lovoriki v hokejskem svetu, nazadnje pred štirimi leti. V vsej evforiji so začeli iz dneva v dan bolj številni hokejski navdušenci v Los Angelesu razpredati o možnosti dinastije, torej moštva, ki bo tako kot nekoč v Montrealu ali Edmontonu vladalo več sezon zapored, toda želje so kmalu izpuhtele. Po omenjenem drugem zmagoslavju so Kopitar in soigralci le še enkrat igrali v končnici, pa se takrat, v sezoni 2015/16, po porazu s San Josejem poslovili od konkurence v 1. kolu.



Trener prepovedal padec zbranosti



Zdaj so cilji visoki. Seveda so takšni pri slehernem moštvu, ki se uvrsti v izločilne boje, a po najučinkovitejšem Kopitarjevem rednem delu doslej, ko je med drugim po točkah pri klubu podrl tudi mejnik legendarnega Wayna Gretzkega, optimizem nikakor ni prepovedan. Tridesetletni slovenski as se v nasprotju s prejšnjo zimo, ko je očitno plačal davek tudi izjemno pisanemu septembru z olimpijskim kvalifikacijskim turnirjem in nato še s svetovnim pokalom, zdaj počuti zelo sproščeno in posledično tudi samozavestno. Dve tekmi pred koncem rednega dela, na domačem ledu proti Minnesoti in Dallasu, je izginilo breme boja za končnico, saj je po spodrsljaju St. Louisa doma s Chicagom postalo jasno, da to moštvo ne more več dohiteti Kraljev. Sedem vizumov je tako v zahodni konferenci že oddanih, poleg Los Angelesa si je na ta večer končnico, in sicer že šestič zapored, priigral tudi Anaheim.



»Seveda je zdaj najbolj pomembno, da smo v končnici, a nikakor si ne smemo privoščiti padca zbranosti. Zadnji dve tekmi rednega dela moramo igrati na visoki ravni, nimamo bilance brez poraza, da bi si zdaj kar predčasno privoščili počitnice,« je ohranil resnost John Stevens, ki si bo svojo prvo sezono na klopi Kraljev v vlogi glavnega trenerja vsaj zaenkrat ohranil v lepi luči. Poglavitni cilj uvrstitve v končnico je po lanski suši predhodnika Darryla Suterja zdaj uresničil. A jasno, da je zdaj na dlani že novi izziv – Stanleyjev pokal.