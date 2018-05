Le redki risi brez skrbi po sezoni vzponov in padcev

Ljubljana – V dolgi evropski hokejski sezoni je na vrsti le še zadnje dejanje, svetovno prvenstvo na Danskem. A tam slovenskih risov ne bo, kot tudi ne prihodnje leto na Slovaškem. Ob koncu tedna so prvenstvo skupine B zapuščali sklonjenih glav, naslednji poskus novega preboja med najboljše bo zahteven. Prav tako tudi iskanje delodajalcev v poolimpijski sezoni.



Siniša Uroševič



Resda so v teh dneh hokejisti na počitnicah, a le redki med njimi so glede svoje prihodnosti brezskrbni. Kajti ne glede na konkurenčen olimpijski nastop, kjer so izbranci selektorja Karija Savolainena ugnali reprezentanci ZDA in Slovaške, se številni med risi morajo soočiti z realno podobo klubske sezone, v kateri niso blesteli. Kajpak so za to kot ponavadi na dlani različni razlogi – od poškodb in drugih zdravstvenih težav, pomanjkanja ustreznega sožitja s trenerji, slabega prilagajanja na novo okolje do dopinškega zapleta Žige Jegliča –, podobo vseh pripetljajev pa je dodobra razgrnila Budimpešta 2018.



Največ odgovornosti pripada strokovnemu štabu s selektorjem Karijem Savolainenom, ki se je prvič doslej na slovenski reprezentančni sceni podpisal pod neuspeh. Pa bo dobil novo priložnost? To bo najbolj odvisno od sestave vodstvene strukture pri zvezi, saj se sedanji, kjer vodilni vlogi pripadata predsedniku Matjažu Rakovcu in generalnemu sekretarju Dejanu Kontrecu, mandat izteka.



Davek za Saboliča in Tičarja



A če bo to vodstvo nadaljevalo poslanstvo in uresničilo željo o prirejanju SP skupine B pri nas, bi seveda na domačem ledu kazalo predstaviti močnejšo ekipo od te v Budimpešti. Pa ni šlo le za kakovost posameznikov, temveč tudi njihovo tekmovalno pripravljenost. Po tej plati sta bila denimo pod drobnogledom Robert Sabolič in Rok Tičar, tehnično hokejista zelo visoke ravni, ki pa zdaj plačujeta davek selitvam med klubi in menjavam trenerjev. Kot tujca pač v izjemni konkurenci vrhunskih ruskih hokejistov ter okrepitev iz Češke, Švedske ali Finske v močni KHL za »preživetje« morata v statistiki zbirati gole in podaje, pa je bilo teh nazadnje krepko manj kot v preteklosti. Za Žigo Jegliča je bilo zaradi naivnosti, ki ga bo morda stala visoke kazni dveh let prepovedi igranja hokeja, sezone v odprtem ruskem prvenstvu predčasno konec, Jan Muršak, slovenska št. 1 na evropskih ledenih ploskvah, je hokejsko oživel šele po selitvi iz KHL na Švedsko.



A pri njem, če bo seveda okrevanje po zadnji operaciji v predelu zapestja minilo brez težav, skrbi izginjajo. Podpisal je namreč pogodbo v elitnem švicarskem tekmovanju NLA, in sicer pri moštvu iz Berna, kjer s povprečjem 16.000 gledalcev na tekmo že vrsto let ohranjajo najvišji hokejski obisk v Evropi. Novo pogodbo, tokrat v Nemčiji, je podpisal Miha Verlič, ki se bo pridružil reprezetančnemu kapetanu Janu Urbasu pri Pingvinih iz Bremerhavna, nazadnje četrtfinalistih DEL, Celjan Ken Ograjenšek bo nadaljeval svojo pot v Gradcu.



Gregorc blizu Sparte



O nekaterih pomembnih adutih reprezentančnega moštva pa še ni uradnih naznanil o delodajalcih za novo sezono. Blaž Gregorc ne bo več igral za Hradec Kralove, na čeških spletnih straneh ju s soigralcem Oskarsom Cibulskisom, latvijskim reprezentantom, selijo k Sparti iz Prage, precej ugibanj je okrog omenjenih Saboliča in Tičarja. Ne bi presenetilo, če bi slednjega povabili v Bratislavo, kjer je med letoma 2014 in 2016, igral na zelo visoki ravni, prav pri tem klubu pa z novim ruskim pokroviteljem ne skrivajo ciljev o močni postavi. Bo Skandinavija še naprej obljubljena za našega vodilnega vratarja Gašperja Krošlja in kakšna bo hokejska usoda tistih risov, ki jih zdaj ni bilo na Madžarskem, denimo bratov Davida in Marcela Rodmana, pa naj bi razkrili prihajajoči tednih poletnih počitnic.