Los Angeles: spet je napočil čas za veliko zgodbo

Ljubljana – V olimpijski sezoni je za številne slovenske ljubitelje hitre igre na ledu vrh sezone že v februarju. Toda mnogi pri nas prav nestrpno pričakujejo tudi prihajajoče dneve in tedne: najprej bo na vrsti jeseniško-ljubljanski domači finale, nato boj risov za novi vizum elitnega razreda, udarni slovenski hokejski as Anže Kopitar pa se vrača v končnico NHL.



Siniša Uroševič



Boleče je bilo zanj, ko je pred enim letom moral spremljati prestižne izločilne boje severnoameriških ledenih ploskev iz domačega naslonjača. Ni imel učinkovite sezone, nedvomno je poseben pritisk čutil tudi prvič kot kapetan svojih Kraljev, plačal je davek izjemnim telesnim in zlasti psihičnim naporom, saj je sezono odprl že z nepozabnimi predstavami na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Minsku in jo nato še pred štartom v NHL nadaljeval kot kapetan evropske selekcije na tekmovanju za svetovni pokal.



Kopitarjeva rekordna učinkovitost



Ta nova zgodba pa je povsem drugačna. Los Angeles Kings so se po letu odsotnosti vrnili v končnico, Kopitarjev učinek je bil vseskozi izjemen, za 35 golov in 57 podaj je zbral kar 92 točk na 82 tekmah rednega dela, kar pomeni več kot točka na večer. V hokejskih krogih onstran Atlantika ga omenjajo kot enega najresnejših kandidatov za lovoriko najboljšega posameznika – nazadnje jo je med Evropejci pred petimi leti osvojil Moskovčan Aleksandr Ovečkin –, sam bo v svojem prepoznavnem slogu igralca, ki stavi zlasti na moštveni duh, storil vse za novi vzpon Kraljev.



Vegas senzacija sezone



Ti so se namreč s Kopitarjem veselili že dveh Stanleyjevih pokalov (2012, 2014), pozneje pa le še enkrat nastopili v končnici. Za uvod se bodo v četrfinalu zahodne konference pomerili z Vegasom, pred sezono novincem na zemljevidu NHL in veliko neznanko. A moštvo brez najbolj cenjenih zvezdnikov je zmagovalo kot za stavo, si že hitro priigralo končnico in zdaj nestrpno pričakuje uvod proti dvakratnim prvakom. Na prvih dveh tekmah, jutri in v petek, serije na štiri zmage bodo Kopitar in soigralci gostovali, kar pa jih niti ne skrbi prav pretirano, saj so na tujem v sezoni pogosto pobirali točke. Bolj so v opozorilo domače tekme v Staples Centru, saj so ob 23 zmagah in treh remijih po 60 minutah kar 15-izgubili.



»Toda ko ima moštvo najboljšega napadalca za obrambne naloge v ligi Anžeta Kopitarja, najboljšega branilca Drewa Doughtyja in enega najboljših vratarjev Jonathana Quicka, lahko meri zelo visoko,« so v napovedi končnice poudarili pri osrednjem mestnem časniku Los Angeles Times. Naslov najboljšega v NHL sicer branijo Pingvini iz Pittsburgha s Sidneyjem Crosbyjem (Kopitar ge ja označil za najboljšega hokejista na svetu) in še enim sijajnim učencem ruske hokejske šole Jevgenijem Maljkinom.



Slovo favoritov KHL



Prav na evropskem vzhodu pa je spodletelo udarnim favoritom v KHL. V zelo napeti polfinalni seriji sanjsko moštvo SKA iz St. Peterburga ni bilo kos hokejistom CSKA iz Moskve, slednji se bodo za Gagarinov pokal pomerili s Kazanom. Na Češkem pa se je v polfinalu končnice od sezone poslovil Hradec Kralove, kar pomeni, da je najboljši slovenski branilec Blaž Gregorc zdaj na voljo reprezentančni selekciji.