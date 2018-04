Miha Verlič pravi fant od fare

Super predstava naših fantov proti enim od favoritov turnirja! Seveda smo vsi zadovoljni s takšno igro, tudi »power play« nam je končno naposled stekel. Videl sem veliko borbenosti od prve do zadnje minute, ogromno strelov smo blokirali.



Zdaj je stanje v ekipi povsem drugačno, kot je bilo po uvodnih dveh porazih, ko smo tekmece obakrat nastreljali, ampak plošček enostavno ni hotel v mrežo. Tudi Kazahstance smo zanesljivo nadigrali in imeli veliko več strelov, igra nam je končno stekla. Dolgo si nismo mogli ustvariti prave razlike, dobili smo poceni zadetke, ampak videlo se je, da na ledu drsa prava ekipa. Fantje so bodrili drug drugega tudi na klopi, se prešerno veselili vsakega gola, to vsakega posebej motivira in potem da od sebe še več.



Vsa čast Mihi Verliču, v zadnjih letih je eden najboljših slovenskih hokejistov, na Finskem je igral v elitni ligi, zdaj gre v nemško elitno ligo. To je igralec, ki ga vsak trener rad vidi v ekipi, izredno je borben, uporaben na vseh položajih, z igralcem več in igralcem manj, ustvarja gnečo pred vrati in zakriva pogled vratarju.



Pohvale trenerju in selektorju Kariju Savolainenu, v ekipo vliva mirnost, po zmagah ne zganja evforije in po porazih ne dela panike. Najbolj pomembno je, da so se risi dvignili in da ohranjajo vero v uspeh. To mi vliva optimizem pred zadnjo tekmo z Italijo, ki bo izjemno pomembna. Z Italijani imamo dobre in slabe izkušnje, upam le, da bomo imeli vse v svojih rokah. Verjamem v zmago in uresničitev cilja, ki so si ga fantje zastavili.