Muršak v torek na operacijo zapestja

Ljubljana - Iz Göteborga so prišle slabe, a pričakovane novice: kapetan slovenske hokejske reprezentance in tudi njej najboljši igralec na zadnjem olimpijskem turnirju Jan Muršak bo moral na operacijo zapestja, zato ga ne bo na bližnjem svetovnem prvenstvu skupine B, od 22. do 28. t. m. v Budimpešti.

Poškodbo zapestja vleče že od uvodnih dni sezone, dokler je igral v Rusiji, mu pri zdravniških pregledih niso omenjali nujnosti operativnega posega, selitev na Švedsko je prinesla drugačno zgodbo. Tako na ledu kot tudi ob njem se je sicer v Skandinaviji počutil precej bolje kot pred tem v Rusiji, navduševal delodajalce in navijače z učinkovitimi predstavami, a obenem si je bil na jasnem, da dolgo s poškodovano roko ne bo šlo. Že ob slovesu s Pjongčangom je slovenskim novinarjem napovedal operacijo tik po koncu klubske sezone, zdaj je jasno, da ga ta čaka prihodnji teden na Švedskem, predvidoma v torek.

Poseg bo opravil na Švedskem

»Zaupam zdravstvenemu sistemu v tej skandinavski državi, kjer me je tudi klub zavaroval, zato je tudi najbolj ugodno in preprosto, da poseg opravimo tu, rehabilitacija, ki naj bi trajala več tednov, morda dva meseca, pa bo doma, torej v Sloveniji,« je za Delo iz Göteborga sporočil naš prvi zvezdnik olimpijskega turnirja, čigar odsotnost se bo seveda v prihajajočih dneh priprav in nato na aprilskem prvenstvu v Budimpešti poznala. A Muršak, ki je nazadnje igral s posebej bandažiranim zapestjem, upa, da se bo v naslednji sezoni vrnil na led brez težav. V Göteborgu ne bo več igral, novega kluba še ne more razkriti, a če gre verjeti švicarskim virom, bo v prihodnje igral za Bern, ki se že vrsto let ponaša z najvišjim obiskom hokejskih tekem v Evropi, prek 16.000 gledalcev na tekmo.

Prvi kandidati za nastop na SP se bodo zbrali ta petek na Bledu, v nedeljo se bodo v Celju ob 17. uri pomerili s Hrvaško. Na seznamu selektorja Karija Savolainena so zdaj - vratarji: Gašper Krošelj (Rødovre), Matija Pintarič (Rouen), Rok Stojanovič (Lyon); branilci: Mark Čepon (Medveščak), Aleš Kranjc (Crimmitschau), Žiga Pavlin (Česke Budejovice), Miha Štebih (VSV), Luka Vidmar (Fehervar); napadalci: Boštjan Goličič (Grenoble), Anže Kuralt (Amiens), Aleš Mušič (Fehervar), Ken Ograjenšek (Graz), Žiga Pance (Dornbirn), Anže Ropret (Ujpest), Robert Sabolič (Nižnij Novgorod), Nik Simšič (Medveščak), Jure Sotlar (Vipiteno), Rok Tičar (Novosibirsk), Jan Urbas (Bremerhaven), Miha Verlič (Jyväskylä).