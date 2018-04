Naj kar pozabijo na OI, zdaj gre za novo zgodbo

Bled – Dva meseca sta naokrog, odkar so hokejisti slovenske reprezentance drugič odpotovali na olimpijski turnir. Tam so z zmagama proti ZDA in Slovaški opozorili na svojo moč, a zdaj je pred njimi izziv vrnitve v najvišji razred. Zbrali so se na Bledu, jutri ob 17. uri se bodo v Celju na uvodni pripravljalni pomerili s Hrvaško.



Siniša Uroševič



Slednja se resda ponaša z Medveščakom, ki mu je po bivanju v sanjski KHL v zadnji zimi pripadla vidna vloga v EBEL, a pri tem gre za moštvo številnih hokejistov iz tujine. Reprezentanca pa je vsaj za razred ali dva slabša od slovenske izbrane vrste, toda v pričakovanju prve generalke pred SP (od 22. do 28. t. m.) se selektor Kari Savolainen na to ne ozira.



»O Hrvaški malo vem, toda podcenjevanje odpade. Kaj pa veš, kaj se ti lahko zgodi, ko tekmeca podcenjuješ,« je dejal finski strokovnjak, potem ko je včeraj na Bledu pozdravil sodelavce iz strokovnega in tehničnega štaba ter 17 zbranih igralcev. Tokrat še ni bilo med navzočimi vratarja Matije Pintariča ter napadalcev Mihe Verliča in Aleša Mušiča, a tako ti trije kot še nekateri drugi se bodo potegovali za nastop na SP. Prvi dve mesti v konkurenci domače izbrane vrste, Italije, Kazahstana, Poljske in Velike Britanije vodita na prvenstvo elitnega razreda 2019 na Slovaškem.



Pred Slovenijo je povsem drugačna naloga od tiste na zadnjem olimpijskem turnirju v Koreji. »Vsako tekmovanje je zgodba zase, na prvem sestanku sem igralcem poudaril, naj kar najhitreje pozabijo na OI. Na Madžarskem bo naš cilj visok, treba se bo zanj resno pripraviti,« je povedal Savolainen, podobno razmišljajo tudi igralci.



Tičar pogreša tekme



Med udarnimi aduti sedanje selekcije bo zagotovo Rok Tičar. Po vrnitvi z OI se mu v KHL ni uresničila želja, da bi se s soigralci iz Novosibirska uvrstil v končnico, zdaj je s svojimi risi trdno odločen, da si bo priboril pot na Slovaško. »Že prvi preizkus v Celju nam bo dobro del, saj pogrešam tekmovalni naboj. Že dolgo nisem igral,« pravi, potem ko si je za zadnjo sprostitev s prijateljem in reprezentančnim soigralcem Robertom Saboličem omislil ogled tekme med Juventusom in Realom v Torinu. Slednji, privrženec madridskega moštva, je bil bolj zadovoljen kot »Tiki«, čigar najbolj priljubljeni nogometni klub je italijanski prvak.