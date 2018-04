Naša igra je bila boljša od izida

Budimpešta – Naš najboljši branilec pri hokejski reprezentanci Blaž Gregorc si ni niti mislil niti želel, da bi bil edini strelec za Slovenijo ob bolečem uvodnem porazu na prvenstvu. Prepričan pa je, da s soigralci še zdaleč ni rekel zadnje besede, danes bo storil vse za prve tri točke.



Blaž, tako spodletele premiere zagotovo niste pričakovali, kaj se je pravzaprav zgodilo?



Vsi vemo, da je z enim golom težko zmagati. Plošček se nam nikakor ni odbijal na palici, težav je bilo precej, tekmeci so nam blokirali številne poskuse. Škoda, a zdaj nimamo česa objokovati poraza, pred nami je pomembno nadaljevanje prvenstva.



Resda ste prejeli hitro gol, toda potem ko ste prav vi zadeli za izenačenje, se je zdelo, da bo v slovensiki igri več sproščenosti, pa tega ni bilo opaziti?



Morda nas je prvi gol res malo iztiril, tako je vedno, če tekmo začneš z 0:1. Dobro, izenačili smo hitro, a kaj, ko nam v nadaljevanju ni šlo po željah in načrtih. Poskušali smo na vse možne načine zabiti gol, videli ste, zadeli smo tudi vratnico, ko se zdaj tako ozrem k tekmi, menim, da nismo igrali slabo, pravzaprav je bila naša igra boljša od končnega izida.



Neučinkovitost slovenskega moštva je bilo močno opazna tudi na zadnjem dunajskem preizkusu, kajne?



Ne vem, kaj se nam dogaja, da zlepa ne moremo zadeti mreže tekmecev. Pridemo pred vrata, borimo se za odbite ploščke, tudi v trenutkih številčne premoči nam ni šlo.



Prav Britanci so vas tokrat razorožili s preprosto igro, ko so imeli na ledu hokejista več.



Vidite, tako je to, v teh trenutkih so nam zabili dva gola in zdaj so veliki zmagovalci te premiere. V prvo so zadeli z modre črte, ko naš čuvaj mreže ni videl ploščka, drugič, za sicer svoj tretji gol na tekmi, pa se jim je plošček spretno odbil na drugo vratnico, mreža je bila prazna. Tako je to, moraš 'siliti' pred vrata, tam štartati na sleherni odbiti plošček, streljati z vseh mogočih kotov.



Tudi z branilskih mest zagotovo, kako vam je bilo sicer igrati v novi navezi z Aleksandrom Magovcem?



Nisem občutil nikakršnih težav, čeprav sem v zadnjih dneh najpogosteje vadil z Žigo Pavlinom. A selektor se je ob koncu odločil za prenovljeno postavo, o kateri pa nisem pretirano razmišljal. Dobro se počutim, kdorkoli je z menoj v branilskem paru, ni težav. Seveda pa vedno znova moraš vložiti veliko energije v sleherno tekmo.



Pa niso le preveč moteče te pretirane spremembe zadnjih dni v posameznih peterkah, najbrž tudi zato ni želene uigranosti?



Ko ti enkrat ne gre, poskusiš kaj spremeniti. Tako je tudi glede naše postave. Še naprej ostajam trdno prepričan, da te tekme, zlasti v 2 in 3. tretjini, nismo igrali slabo, toda če ne daš gola, je pač tako, kot je. Kdor pogleda le končni izid, te ne bo spraševal o igri. Britanci so nam zabili tri gole, zato so zdaj lahko zadovoljni.



Izbire zdaj ni več, podobnih spodrsljajev, kot je bil ta, si na želeni poti uvrstitve v najvišji svetovni razred, ne smete več privoščiti?



Dejansko ni več druge, kot da začnemo zmagovati. Najprej moramo vse sile strniti za ponedeljkovo tekmo in odpraviti to nočno moro neučinkovitosti. Res – če se le spomnim te naše premiere, kot bi bil gol začaran …



Imate pa prednost pred Poljaki, saj imate glede na vaš zgodnji termin uvodne tekme in njihov nedeljski večerni precej več časa za počitek in pripravo.



Ah, kaj pa vem … Tudi z Britanci smo bili, ker smo kakovostnejši od njih v vseh tehničnih elementih, v prednosti, pa tega ob koncu ni bilo videti. Moramo pa biti še bolj zbrani. Tudi v napadu. Tisto zadnjo sekundo, preden se odločiš za strel, ne sme biti živčnosti.