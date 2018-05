Ne le nogomet in kolo, zdaj imajo tudi hokej

København – Le nekaj več kot dva meseca sta naokrog od olimpijskega turnirja, že je napočil čas za novo snidenje vodilnih hokejskih reprezentanc. Na Danskem bo od današnjega dne do nedelje, 20. maja, naslov najboljše na svetu branila švedska izbrana vrsta.



Pred enim letom se je veselila lovorike v Kölnu, potem ko je v finalnem dvoboju ugnala Kanado z 2:1. Sicer so bili na lanskem prvenstvu, ki sta ga skupaj priredili Francija in Nemčija, prav švedski hokejisti med udarnimi kandidati za vrh, saj so sestavili močno zasedbo s številnimi aduti iz severnoameriških klubov, prav podobno je tudi letos. Kar 16 hokejistov rumeno-modrega moštva prihaja na Dansko po dolgi sezoni v Dallasu, New Yorku, Anaheimu in drugih klubih. Spet bodo merili visoko, povrhu se bodo na letošnjem prizorišču počutili kot doma. Spektakel na ledu ob koncu olimpijske sezone bo namreč prav v neposredni švedski soseščini, prvič doslej v Hamletovi deželi. Prav ta se ponaša s precej daljšo tradicijo v nekaterih drugih športnih panogah, hokejsko pa se je začela vzpenjati pred poldrugim desetletjem prav z izjemnim vplivom švedske stroke in pretokom igralcev.



Prodali 300.000 vstopnic



Hokej na Danskem najbrž nikdar ne bo presegel prepoznavnosti nogometa, kolesarstva in rokometa, toda prireditelji so prav navdušeni nad zanimanjem za prvenstvo. »Najprej nam nihče ni verjel, da lahko sploh pripeljemo hokejsko elito v našo deželo, nato pa so nas le pisano pogledali, ko smo napovedali obisk 300.000 gledalcev. Zdaj imamo oboje, res smo veseli, da bo glede na prodane vstopnice toliko ljubiteljev hokeja uživalo na tribunah sodobnih aren v Københavnu in Herningu,« ni skrival ponosa Henrik Bach Nielsen, predsednik Danske hokejske zveze, prvič doslej prirediteljice tako velikega tekmovanja.



Na prvenstvu se bo pomerilo 16 reprezentanc, med katerimi sta glede na lansko zasedbo novi Avstrija in Južna Koreja. Slednja je seveda marsikoga presenetila z uvrstitvijo med elito, a do te ni prišla naključno, saj je v pričakovanju olimpijskih iger na domačem ledu z naturaliziranimi severnoameriškimi hokejisti sestavila močnejše moštvo kot v preteklosti. Zgodba Avstrijcev pa je podobna tisti v izvedbi slovenskih risov – v zadnjem desetletju se pogosto selijo med dvema kakovostnima razredoma in tudi tokrat ne bo presenečenje, če bodo vnovič izpadli v skupini B ter se v tej naslednje leto na prvenstvu pridružili naši reprezentanci. Z našimi severnimi sosedi bo sicer tokrat poskusil obstati Roger Bader, selektor iz švicarske hokejske šole.



Rusi brez Kovaljčuka



Poleg omenjenih Švedov visoko merijo tudi drugi velikani iz nordijskega hokejskega prostora – Finci. Sestavili so zanimivo moštvo iz NHL, KHL in močne domače lige, nazadnje so se veselili naslova svetovnih prvakov pred sedmimi leti v Bratislavi, ko je nase opozoril Mikael Granlund, zdaj v NHL hokejist Minnesote. Tudi tu bo nastopil, pod drobnogledom navijačev in strokovnjakov pa bo zagotovo tudi dvajsetletni Sebastian Aho, pri Carolini eden od adutov prihodnosti.



Seveda bo zanimivo spremljati tudi olimpijske prvake Ruse, tukaj v drugačni postavi kot na igrah v Koreji, z okrepitvami iz NHL, a brez peterburškega velezvezdnika Ilje Kovaljčuka. Posebna izkušnja bo prvenstvo na Danskem tudi za novega selektorja Iljo Vorobjova, naslednika olimpijskega zmagovalca Olega Znaroka. Kot tudi za nemške hokejiste, senzacionalno drugouvrščene na OI, ter češke in slovaške reprezentante, nekoč precej bolj vidne na hokejskem zemljevidu kot v zadnjih letih. Zlasti slednji sanjajo o novem vzponu kot napovedi spektakla pod Tatrami – naslednje SP bodo namreč imeli doma.



