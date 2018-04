Ne več želje, marveč ihte in ognja

Pomembna je zmaga, ker je prva na turnirju. In to je edino, kar šteje. Kaj je bilo drugače od prejšnjih dveh tekem, po katerih smo bili vsi zelo razočarani? Na vsak način je bilo v igralcih videti več; ne želje, marveč ihte, ognja. Kot da so se igralci zavedli, da ne morejo biti tako medli, kot so bili v porazih, v katerih ni bilo nikogar od prvega do zadnjega igralca, ki bi si zaslužil poziv v reprezentanco.Tekmo so naši fantje izpeljali z veliko borbenostjo. Bile so slabosti, pogrešal sem še več blokiranih strelov, še posebej takrat, ko imajo tekmeci igralca več. Nasmehnil se je tudi kanček sreče, ko so Madžari pri rezultatu 2:1 zgrešili prazna vrata. Ampak srečo si je treba zaslužiti in včeraj so si jo Slovenci. Igrali so tako, kot znajo, vprašanje pa je, če bo ena sama zmaga dovolj za obstanek. Prvi korak je narejen, bil je prepričljiv. Naši so bili boljši in zdaj se je treba usmeriti izključno na naslednjo tekmo ter se primerno osvežiti in napolniti baterije. Najprej za Kazahstan, nato za Italijo.Zelo nespametno bi bilo, če bi se zdaj začeli ukvarjati z matematiko, kaj prinašata dve zmagi, kaj dva poraza, kaj zmaga in poraz. V slovenskem taboru se morajo ukvarjati izključno z naslednjo tekmo, niti po naključju ne o napredovanju. Najprej si je treba zagotoviti obstanek, da bi lahko razmišljali o čem več.Če je včerajšnja tekma pomenila vrnitev v ustaljene tirnice, in upam, da je, potem se lahko nadejamo tudi boljših predstav naših hokejistov in še posebej tistih, ki doslej niso upravičili svojih vlog. Pri tem mislim na prvi napad, ki je delni dolžnik. Pokazati bo moral več in dvigniti svojo raven igre. To pričakujem.

