Nekoč nogomet in vaterpolo, zdaj tudi hokej zbira množice

Budimpešta – V naši vzhodni soseščini se še zdaleč ne ponašajo s takšno tradicionalno pripadnostjo hokejski igri, kot jo občutimo pod Alpami in Karavankami, toda izjemna vlaganja v zadnjih letih botrujejo vznesenosti hokejske reprezentance in njenih privržencev. Zato gre v naslednjih dneh pričakovati pravi spektakel v areni Laszla Pappa, največji pokriti na Madžarskem.



Domača reprezentanca si je začrtala za cilj na domačem ledu vrnitev v družbo najboljših, v kateri je nazadnje nastopala pred dvema letoma na SP v Rusiji. Pred tem je v zadnjih desetletjih, odkar pri IIHF delijo prvenstva po posameznih jakostnih skupinah, le še enkrat, v Švici 2009, nastopila v izbrani druščini. Zanimivo – v obeh primerih Slovenije ni bilo med najboljšimi, prav tiste pomladi 2009 pa se ji je nazadnje zgodilo, da se iz skupine B ni uvrstila v elitni razred.



Velikan iz NHL v vratih Kazahstana



Glede na vse dosežke zadnjih let in zlasti dva odmevna olimpijska nastopa v Sočiju in Pjongčangu naša vrsta uživa spoštovanje v taborih tekmic skupine B, zato so ji tudi tu poznavalci na prizorišču namenjali favorizirano vlogo. Morda v zadnjih dneh pogosteje omenjajo le še Kazahstan, ki je pripotoval na Madžarsko v močni zasedbi z asi iz KHL, pod drobnogledom pa bo zlasti Henrik Karlsson. Z dvema metroma višine velikan med hokejskimi vratarji uživa pri bogatih delodajalcih v Astani, Kazahstanci pa so nad tem Švedom tako navdušeni, da so mu podelili državljanstvo in omogočili nastop za državno reprezentanco. Za Calgary je v NHL zbral 26 tekem.



Ob naših risih ter vznesenih gostiteljih in kakovostnih Kazahstancih bodo na vrh merili tudi povratniki v skupino B iz naše zahodne soseščine. V podobnih težavah kot slovenski selektor Kari Savolainen pa se je med čakanjem na svoje pomembne adute znašel tudi prvi mož italijanske klopi Clayton Beddoes. Bolzano se je uvrstil v finale EBEL, se znašel v dolgi seriji s Salzburgom, v kakšnem stanju pa bo sedem reprezentančnih kandidatov ter kdaj bodo prispeli v Budimpešto, pa si včeraj v taboru azzurov še niso bili na jasnem.



Nova vlada podprla hokej



Slovenija je nazadnje nastopila na SP skupine B pred dvema letoma v Katovicah, tudi tam spoznavala vroče navijaško ozračje, a to, ki jo zdaj čaka v metropoli panonskega dela Evrope, naj bi prekašalo doživljaje tudi s prvenstev elitnega razreda. Dežela izjemne športne tradicije in velikih šampionov v boksu, plavanju, atletiki, kajakaštvu na mirnih vodah je bila do zadnjih let v ekipnih panogah najvidneje zapisana nogometu in vaterpolu. Nova vlada z vplivnim Viktorjem Orbanom pa se je odločila podpreti tudi rokomet in hokej. Kot nekoč Sovjetska zveza ali pa danes Putinova Rusija prav v športnih arenah poskuša skrbeti za patriotsko pripadnost množic in razkazovati moč širnemu svetu. Zato ne preseneča, da so vse vstopnice v Budimpešti za nastope domače reprezentance v hipu prodali, pravijo, da takšnega prvenstva na ravni skupine B še ni bilo!