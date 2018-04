Nesreča avtobusa usodna za mlade kanadske hokejiste

Tisdale - V prometni nesreči avtobusa v Kanadi je umrlo najmanj 14 ljudi. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so v njem potovali člani mladinske hokejske ekipe Humboldt Broncos iz province Saskatchewan. Na poti na tekmo jih je zbil tovornjak.

Prometna nesreča se je zgodila v petek na avtocesti v bližini kraja Tisdale na jugu Kanade. Na avtobusu je bilo skupno 28 oseb, večinoma hokejistov, starih od 16 do 21 let. Po navedbah policije je 14 oseb na avtobusu umrlo, 14 jih je ranjenih, od tega so trije v kritičnem stanju.

V hokejskem klubu so pretreseni. »V mislih in molitvah smo s svojci našega osebja in športnikov ter vsemi drugimi, ki trpijo zaradi te velike tragedije. Vsi smo v šoku in šele začenjamo dojemati razsežnosti te izgube,« je sporočil predsednik kluba Kevin Garinger.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08