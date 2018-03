NHL: Bobrovski z bravuro v zadnji sekundi preprečil podaljšek (VIDEO)

J. P.

Columbus - Hokejisti Columbusa se lahko svojemu vratarju Sergeju Bobrovskemu zahvalijo, da so se v rednem delu dvoboja lige NHL pred 17.284 gledalci v dvorani Nationwide Arena dokopali do zmage, že četrte zapovrstjo, s katero se držijo nad gladino, kar se napredovanja v izločilne boje tiče. Prebili so se na sedmo mesto razpredelnice vzhodne konference.

Helm zapravil nemogoče

Rus je namreč v zadnji sekundi dvoboja z Detroitom refleksno, že v padcu, ubranil strel Darrena Helma, ki se je znašel sam pred njim in imel na palici podaljšek, a priložnosti ni izkoristil. Rdeča krila so torej izgubila z 2:3, na kolena so morala že šestič zapovrstjo (od tega petkrat na gostovanjih), od končnice so zdaj oddaljena že nedosegljivih 13 točk.

Jones šele drugič

Dva gola k zmagi Columbusa je prispeval 23-letni branilec Seth Jones, ki je samo v zadnjih dveh tekmah dosegel kar pet točk za tri zadetke in dve asistenci. Šele drugič v karieri je v enem dvoboju zadel dvakrat, prvič se je to zgodilo konec lanskega januarja proti moštvu New York Rangers. »To je hokej. Včasih se ti vse takole sestavi, potem pa 15, 20 tekem ne dosežeš točke,« je komentiral Jones.

IZIDI LIGE NHL

Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings 3:2

Ottawa Senators : Calgary Flames 1:2

Dallas Stars : Anaheim Ducks 2:1

Vancouver Canucks : Minnesota Wild 2:5