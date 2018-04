NHL: Brown s štirimi goli poskrbel za veliko zmago Kraljev (VIDEO)

Nekdanji kapetan Los Angelesa se je ob zmagi nad Minnesoto po podaljšku izkazal s štirimi zadetki.

N. Gr.

AVTOR: fotograf

Los Angeles - Kralji Anžeta Kopitarja so si še pred obračunom z Minnesoto zagotovili povratek v končnico, kar jim je dalo krila tudi za težak obračun z Minnesoto, ki je na lestvici zahodne konference le še mesto pred Los Angelesom. Tekma se je za Kralje začela odlično, v prvi tretjini jih je z zadetkom v vodstvo povedel nekdanji kapetan Dustin Brown, a je nato Minnesota po zadetkih Murphyja in Dumbe še v prvi tretjini obrnila izid v svojo korist. Druga je bila povsem v znamenju Kraljev, dobili so jo s kar 3:0. Nesporni junak srečanja je bil Brown, ki je najprej izenačil na 2:2, v vodstvo je Los Angeles povedel Tobias Rieder, Brown pa je s svojim tretjim zadetkom poskrbel za vodstvo s 4:2 pred zadnjo tretjino v Staples Centru. A tudi to ni bilo dovolj, da bi se Kralji veselili mirne zmage, Minnesota se je še enkrat vrnila in izsilila podaljšek. V podaljšku udarila naveza Kopitar - Brown V 23. sekundi podaljška je imel Dustin Brown tekme dovolj in po podaji Anžeta Kopitarja je dokončno odločil srečanje v korist Kraljev. Pri tem je zanimivo, da je Kopitar podal Brownu s sredino na levo, ta je bil v res težkem položaju, le kakšen meter od golove črte, a z neposrednim udarcem vseeno dosegel odločilni gol. Da je položaj zanj vendarle ugoden, je Kopitarju nakazal tudi z udarcem s palico po ledu, saj je vratar Minnesote pokrival sredino gola. Brown(28) - ASST: Kopitar(57): https://t.co/Mlh3DlZVx7#LAKings #GoKingsGo #mnwild #MINvsLAK pic.twitter.com/cvg81coR4C — Eric (@Kingsgifs) April 6, 2018

Kralji zaenkrat še ohranjajo teoretične možnosti, da prehitijo tako Minnesoto kot San Jose in skočijo na četrto mesto zahodne konference, lahko pa jih prehiti tudi še Anaheim in zdrsnejo na sedmega, zato bodo zadnje tekme rednega dela zelo pomembne.

Los Angeles zdaj čaka dan počitka, nato pa v Kalifornijo prihaja ekipa iz Dallasa.

NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 5:4 (podaljšek)

Washington Capitals - Nashville Predators 3:4

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 4:3

New York Islanders - New York Rangers 2:1

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 2:1

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:5 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 3:4

Florida Panthers - Boston Bruins 3:2

Winnipeg Jets - Calgary Flames 2:1

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4:3

Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 4:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 4:2