NHL: Calgary še četrtič zapored (VIDEO)

N. Gr., STA

New York - V ligi NHL je bilo v noči na sredo na sporedu sedem tekem. Calgary Flames so po podaljšku premagali Minnesoto Wild s 3:2, ostale so se končale v rednem delu. Visoko zmago, s kar 8:2, so v gosteh vknjižili Chicago Blackhawks, ki so bili boljši od Ottawe.

Tekmo v Minnesoti je odločil Dougie Hamilton, ki je tako poskrbel, da je Calgary niz gostovanj začel z zmago. Hamilton je zadel v tretji minuti podaljška, za Calgary pa so se izkazali tudi Micheal Ferland in Sean Monahan vsak z golom in podajo ter Johnny Gaudreau s kar tremi podajami.

Calgary zdaj čakajo še tri tekme v gosteh, tokrat so zabeležili četrto zaporedno zmago. Razpoložen je bil tudi vratar Mike Smith, ki je ubranil 33 strelov. V rednem delu sta za Minnesoto gola dosegla Mikael Granlund in Jared Spurgeon. Njuna ekipa je v zadnjih 14 domačih tekmah izgubila šele tretjič, dvakrat od tega po podaljšku.

Poleg visoke zmage Chicaga nad Ottawo (8:2), sta do visokih zmag v gosteh prišli še ekipi Winnipeg Jets in Florida Panthers. Obe sta zmagali s 7:4, Winnipeg nad Buffalom, Florida pa nad St. Louisom. Washington Capitals so s 3:1 ugnali Vancouver, Tampa Bay Lightning s 5:4 Carolino, Nashville Predators pa Edmonton z 2:1.