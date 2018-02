NHL: Dobra zadnja tretjina premalo za Kralje (VIDEO)

Hokejisti Los Angelesa so skoraj prišli do preobrata, a na koncu izgubili s 3:4 proti Tampi Bay.

N. Gr.

Tampa - V noči na nedeljo so Kralji Anžeta Kopitarja gostovali na Floridi pri Tampi, ki ima v svojih vrstah tudi izjemno učinkovita Nikito Kučerova in Stevena Stamkosa, oba sta se z zadetkom izkazala tudi tokrat. Kralji so tekmo slabo začeli in že po prvi tretjini zaostajali z 1:4, pot do povratka je bila zelo težka.

V drugih 20 minutah zadetkov ni bilo, v zadnji pa je Los Angeles le našel pot mimo zelo razpoloženega vratarja Andreja Vasilevskega, ki je zbral kar 44 obramb. Po podaji Kopitarja ga je za drugi zadetek Kraljev najprej premagal Kyle Clifford, nato pa še Christian Folin, izenačenje pa je preprečil Vasilevski, ki je ubranil tudi strel Drewa Doughtyja v zadnji sekundi.

Kralje čaka nekaj dni premora, naslednjo tekmo bodo odigrali šele v noči na sredo, ko bodo gostovali v Carolini.

NHL, izidi:

San Jose Sharks - Edmonton Oilers 6:4

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 6:3

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 6:1

Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 3:1

Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers 3:4 (kazenski streli)

Boston Bruins - Buffalo Sabres 2:4

Montreal Canadiens - Nashville Predators 2:3 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 4:3

(Anže Kopitar vknjižil podajo za Los Angeles)

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:0