NHL: ena najpomembnejših zmag Kraljev v sezoni (VIDEO)

J. P.

Minnesota - Hokejisti Los Angelesa so se sinoči veselili verjetno ene najpomembnejših zmag v sezoni, s katero ostajajo v igri za preboj v končnico lige NHL. Na gostovanju so namreč v podaljšku, s 4:3, odpravili višje rangirano Minnesoto, četrtouvrščeno zasedbo v konferenci, s čimer so se učvrstili na osmem mestu razpredelnice zahoda. Z doslej osvojenimi 86 točkami za 40 zmag in 33 porazov so poravnani s šestouvrščenim Coloradom in sedmim Anaheimom, medtem ko najresnejši izzivalec Dallas, ki je bil v zadnjih petih obračunih vselej neuspešen, zdaj zaostaja dve točki. Kralje nov zelo zahteven izziv čaka že v noči na jutri, ko bodo gostovali pri tretjeuvrščenem Winnipegu.

Nova točka Kopitarja

V dvoboju zasukov je Los Angeles po polovici rednega dela vodil z 2:0, med strelce sta se vpisala Tanner Pearson in učinkoviti povratnik po poškodbi Jeff Carter, ki je bil uspešen ob številčni premoči na ledu. Toda že do drugega odhoda na odmor je Minnesota izenačila po zaslugi Zacha Parisa in Erica Staala, ki je dosegel že svoj 39. gol v sezoni. Za popoln zasuk je poskrbel mladi Šved Joel Eriksson Ek dve minuti in pol pred koncem rednega dela in gostitelji so se že spogledovali z zmago. Toda podaljšek je 47 sekund pred piskom izvlekel Dustin Brown, med podajalci se je ponovno znašel tudi kapetan Anže Kopitar, ki je zdaj že pri 52 asistencah v sezoni.

Tri podaje Doughtyja

V dodatnem delu je bilo treba na odločitev čakati skoraj štiri minute in pol, za veliko veselje v taboru Kraljev pa je s svojim drugim zadetkom v obračunu poskrbel Carter. Junak zmage je bil tudi branilec Drew Doughty, ki je podal pri vseh treh golih v rednem delu. Kopitar je na ledni ploskvi prebil več kot 25 minut, v tem času pa ni sprožil v okvir tekmečevih vrat. Zmaga gostov, ki še naprej nadaljujejo toplo-hladni niz, je bila zaslužena, čemur pritrjuje tudi razmerje strelov, ki je bilo rahlo na njihovi strani (30:27), predvsem v drugi polovici tekme. »Po zaostanku smo se vrnili v igro in vpisali veliki dve točki. Fantje so pokazali profesionalizem in resnost od prve do zadnje minute in bili za to nagrajeni,« se je smejalo trenerju zmagovalne zasedbe Johnu Stevensu.



IZIDI LIGE NHL

Minnesota Wild : Los Angeles Kings 3:4 - v podaljšku (Anže Kopitar 0+1 v 25 minutah)

Boston Bruins : Columbus Blue Jackets 4:5 - v podaljšku

Buffalo Sabres : Nashville Predators 0:4

Montreal Canadiens : Florida Panthers 0:2

Arizona Coyotes : Calgary Flames 5:2