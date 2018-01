NHL: Kojoti podivjali v St. Louisu (VIDEO)

J. P.

St. Louis - Kojoti iz Arizone so najmanj prepričljiva zasedba v hokejski ligi NHL, do včeraj so v 47 dvobojih vpisali pičlih deset zmag, v zadnjih petih obračunih pa so morali vselej na kolena, od tega štirikrat v podaljšku ali po kazenskih strelih. Sinoči pa so zavihali rokave in namignili, da je klubske razprodaje ugleda dovolj. Na gostovanju pred 19.235 gledalci so bili v dvorani Scottrade Center s 5:2 prepričljivo boljši od St. Louisa, ki zaseda četrto mesto na razpredelnici zahodne konference.

Njihov začetek je bil atomski, že po trinajstih minutah so namreč vodili s 4:0 in mnogo predčasno odločili zmagovalca. V prvi tretjini je bilo razmerje strelov kar 23:7 v njihovo korist, dvakrat v razmaku treh minut se je med strelce vpisal 21-letni center Christian Dvorak, ki je tako zdaj pri sedmih golih v sezoni. Tudi sicer sta imela pri St. Louisu, ki je lahko v drugi polovici dvoboja le ublažil poraz, čuvaja mreže Jake Allen in Carter Hutton polne roke dela, saj je proti njima letelo kar 44 strelov.

»V tej sezoni ne igramo slabo, nimamo pa - kar se točkovnega zbira tiče - pokazati veliko. Tekmece smo paralizirali že na začetku in se končno veselili rezultata, kakršnega smo si želeli,« je poudaril Dvorak. Arizona je bila od St. Louisa boljša prvič po dvanajstih zaporednih porazih v medsebojnih obračunih, pred tem ga je nazadnje premagala 12. novembra 2013, pa še tedaj po podaljšku. Po rednem delu se je tehtnica nazadnje na njeno stran nagnila 6. aprila 2012 (4:1).

IZIDI LIGE NHL

Buffalo Sabres : Dallas Stars 1:7

Philadelphia Flyers : New Jersey Devils 3:1

Calgary Flames : Winnipeg Jets 1:2 - po kazenskih strelih

Colorado Avalanche : New York Rangers 3:1

Detroit Red Wings : Carolina Hurricanes 1:3

Montreal Canadiens : Boston Bruins 1:4

Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs 3:4

Nashville Predators : Florida Panthers 4:3

San Jose Sharks : Pittsburgh Penguins 2:1

St. Louis Blues : Arizona Coyotes 2:5

Chicago Blackhawks : New York Islanders 3:7

Minnesota Wild : Tampa Bay Lightning 5:2

Edmonton Oilers : Vancouver Canucks 5:2