Hokejisti Los Angeles Kings so z 0:2 izgubili proti San Joseju, Anže Kopitar je odigral 22 minut.

San Jose - Kralji Anžeta Kopitarja z morskimi psi iz San Joseja vedno bijejo napete boje, tokrat so bili domačini boljši z 0:2. Kopitar je na ledu prebil 22 minut in dvakrat streljal na vrata Martina Jonesa, ki je tokrat zaklenil gol in preprečil nove točke Los Angelesu.

»Ko igramo s takšno energijo in s takšno tekmovalnostjo, lahko premagamo vsako ekipo v ligi,« je prepričan junak San Joseja Jones.

San Jose je na zadnjih osmih tekmah močno popravil formo, medtem ko so kralji nekaj slabši v gosteh, kjer so izgubili štiri od zadnjih petih tekem. Ekipa slovenskega zvezdnika Kopitarja gre na krajši premor z 48 točkami, toliko jih je na vrhu pacifiške divizije zbral tudi Las Vegas. Obe moštvi sta tudi na vrhu zahodne konference, v ligi NHL je pred njima le Tampa Bay.

»Še vedno smo v res dobrem položaju. Dvomim, da je veliko ljudi razmišljalo o tem, da smo lahko tako visoko. Zavedamo se, kje smo,« je povedal Kopitar.

V ligi NHL so v noči na 24. decembra igrala vsa moštva, na božični večer pa v ZDA že tradicionalno ne igrajo srečanj lige NHL in lige NBA, vsa pozornost bo zato usmerjena na ameriški nogomet. Prost bo tudi Anže Kopitar, ki bo naslednjo tekmo odigral šele v noči na petek, ko gostijo zlate viteze iz Las Vegasa.

Liga NHL, izidi:

San Jose Shakrs - Los Angeles Kings 2:0

(Anže Kopitar brez gola ali podaje za LA Kings)

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3

Dallas Stars - Nashville Predators 4:3 - kazenski streli

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 3:0

Florida Panthers - Ottawa Senators 1:0

New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 4:1

New York Rangers - Toronto Maple Leafs 2:3

Pittsburgh Bruins - Anaheim Ducks 0:4

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 4:2

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyeers 2:1 - kazenski streli

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 2:6

Las Vegas Golden Knights - Washington Capitals 3:0

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 4:1

Boston Bruins - Detroit Red Wings 3:1

New York Islanders - Winnipeg Jets 5:2