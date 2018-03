NHL: Kopitar in Kralji tokrat praznih rok (VIDEO)

J. P.

Edmonton - Po veličastni predvčerajšnji zmagi nad Coloradom (7:1), h kateri je svoj »življenjski dosežek« s štirimi zadetki prispeval tudi kapetan Anže Kopitar, so si hokejisti Los Angelesa sinoči v ligi NHL privoščili poraz, ki bi jih utegnil stati napredovanja v izločilne boje. Na četrtem zaporednem gostovanju, tokrat pred 18.347 gledalci v dvorani Rogers Place, so morali namreč premoč priznati nižje rangiranemu Edmontonu (2:3), ki nima več možnosti za končnico, a je zmagal že tretjič zapovrstjo.

Pet tekem doma

Kralji so zdaj padli na deveto mesto razpredelnice zahodne konference in imajo enako število točk (89) kot sedmouvrščeni Anaheim in osmi St. Louis, ki pa imata po tekmo manj. Do konca rednega dela imajo zgolj še šest dvobojev, rahlo prednost pa v tem, da jih bodo kar pet odigrali v domačem Staples Centru, prvega že v noči na torek, ko jim bo nasproti stal Calgary. Edino preostalo gostovanje jih čaka zadnji dan marca ravno proti neposrednim tekmecem za »preživetje«, Račkom iz Anaheima.

Kopitar brez učinka

Sinoči hrušiški napadalec ni bil tako razigran kot dva dni prej in ni prispeval točke, kljub temu, da je v dobrih 23 minutah in pol na ledni ploskvi trikrat sprožil v tekmečev okvir vrat. Kljub temu ostaja šesti najučinkovitejši igralec lige s 86 točkami za 33 zadetkov in 53 asistenc, vodilni na seznamu, Edmontonov 21-letni ostrostrelec Connor McDavid, pa je že pri 96 točkah, tudi sinoči je prispeval dva gola za vodstvo z 2:0 in 3:1. Prvič se je mreža gostov zatresla že po 45 sekundah, ko jo je načel Šved Pontus Åberg.

Calgary je ranjeni lev

V vrstah poražencev, ki so bili resda malenkostno več pri strelu (razmerje 29:27), sta bila uspešna Jake Muzzin in Jeff Carter. Kralji sicer nadaljujejo toplo-hladni niz rezultatov, v zadnjih dvanajstih dvobojih so namreč po šestkrat zmagali in izgubili, v tem času niso bili niti enkrat uspešni dvakrat zapored. Njihov prihodnji tekmec Calgary je ranjeni lev, saj si je s kar petimi porazi v nizu močno priprl vrata za napredovanje v izločilne boje. V prejšnjem medsebojnem dvoboju je bil Los Angeles boljši v podaljšku (2:1).

IZIDI LIGE NHL

Edmonton Oilers : Los Angeles Kings 3:2 (Anže Kopitar 0+0 v 24 minutah)

Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights 2:1 - po kazenskih strelih

San Jose Sharks : Calgary Flames 5:1

Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues 1:2

Florida Panthers : Arizona Coyotes 4:2

Montreal Canadiens : Washington Capitals 4:6

New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning 2:1

New York Islanders : Chicago Blackhawks 1:3

New York Rangers : Buffalo Sabres 5:1

Ottawa Senators : Carolina Hurricanes 2:5

Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings 4:3

Minnesota Wild : Nashville Predators 4:1