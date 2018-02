NHL: Kopitar melje naprej, tokrat prispeval gol in podajo (VIDEO)

Hokejisti Los Angelesa so v zadnjih petih minutah in pol strli odpor Edmontona za zmago s 5:2.

J. P.

Los Angeles - Hokejisti Los Angelesa so zmagali še četrtič v zadnjih petih dvobojih, s čimer še naprej držijo mejno osmo mesto na razpredelnici zahodne konference, ki kot zadnje še zagotavlja izločilne boje. Sinoči so bili v domačem Staples Centru s 5:2 boljši od Edmontona, njegov odpor pa so strli šele ob koncu zadnje tretjine.

Še do 54. minute je bil namreč izid poravnan. Kralji so najprej vodili z 2:0, potem ko sta se med strelce vpisala Kyle Clifford v 70. sekundi prve tretjine in Adrian Kempe v 58. sekundi druge, vendar pa se Naftarji niso predali in so izenačili, ravno ko se je dvoboj nagnil v drugo polovico. Tako so unovčili popolno terensko premoč v drugi tretjini, ki jo nazorno odseva tudi razmerje sproženih strelov - kar 15:5 v njihovo korist.

To je gostitelje podžgalo, da so v zadnjem delu spet premaknili v višjo prestavo, kar se jim je obrestovalo v sklepnih petih minutah in pol. Najprej jih je v vodstvo s svojim drugim golom v zadnjih treh tekmah (pa tudi v sezoni in karieri) ob številčni premoči popeljal branilec Paul LaDue, nato pa je vajeti - kot pravi kapetan - v svoje roke vzel Anže Kopitar.

Že 57 točk Kopitarja

Ko so bila vrata gostov, ki so igrali s šestimi možmi v polju, prazna, je Hrušičan najprej podal Alexu Iafallu za povišanje razlike na +2, natanko minuto pred zadnjim piskom sirene pa je še sam zatresel prazno mrežo in postavil končni izid. Slovenski napadalec, ki je na ploskvi prebil 22 minut in v tem času dvakrat streljal proti nasprotnikovemu golu, je zdaj že pri 21 zadetkih, 36 asistencah in 57 točkah v sezoni, kar ga ta hip po učinkovitosti uvršča na 14. mesto ligaške razpredelnice.

Tridesetletnik je tako že zdaj popravil lasten iztržek iz celotne minule sezone, ki jo je končal pri 52 točkah in z zgolj dvanajstimi doseženimi goli. Zdaj njega in njegove soigralce nov izziv čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Panterjih s Floride, ki imajo resda slabši izkupiček v tej sezoni (23 zmag, 28 porazov), a so bili uspešni na zadnjih štirih zaporednih tekmah.



IZIDI LIGE NHL

Los Angeles Kings : Edmonton Oilers 5:2 (Anže Kopitar 1+1 v 22 minutah)

Toronto Maple Leafs : Nashville Predators 3:2 - po kazenskih strelih

New York Rangers : Boston Bruins 1:6