NHL: Kopitar v igri za nagrado Selke, izpadel tudi Anaheim (VIDEO)

N. Gr., STA

Los Angeles - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je sporočilo, da je slovenski hokejski as Anže Kopitar med tremi finalisti izbora dobitnika letošnje nagrade Frank J. Selke. Nagrado, ki jo bodo slovesno podelili 20. junija v Las Vegasu, prejme napadalec, ki se je najbolj odlikoval z igro v obrambi. Kopitar je tovrstno priznanje v preteklosti že dobil.

Kopitarjevi kralji so v torek sicer ekspresno izpadli iz tekmovanja za Stanleyjev pokal, potem ko jih je v prvem krogu končnice zahodne konference s 4:0 v zmagah izločila ekipa Vegas Golden Knights.

Poleg Kopitarja sta za nagrado Selke za najboljšega obrambnega napadalca v ligi nominirana še napadalec Boston Bruins Patrice Bergeron in Philadelphia Flyers Sean Couturier. Nagrado podeljujejo od leta 1977 in sicer v čast trenerja Montreala in Toronta Franka J. Selkeja.

Hiter konec tudi za mestne tekmece Kraljev

Enako usodo kot Kralji so doživeli še njihovi mestni tekmeci. Anaheim je v boju s San Josejem izgubil še četrto tekmo, tokrat z 1:2, in se brez zmage poslovil od nadaljevanja.

Na domačem ledu se je najbolj izkazal Tomaš Hertl, ki je v zadnji tretjini zadel odločilni zadetek za zmago, vnovič je blestel tudi Martin Jones in morski psi so se brez izgubljene tekme uvrstili v nadaljevanje prvenstva NHL.

V drugem krogu končnice se bodo merili z Vegas Golden Knights, ki so prav tako napredovali brez poraza, saj so v boju na štiri zmage s 4:0 izločili Kopitarjeve kralje.

Na zahodu so do zmage prišli še Nashville Predators, ki so na četrti tekmi proti Colorado Avalanche slavili s 3:2 in v zmagah povedli s 3:1. V vzhodni konferenci so New Jersey Devils na domačem ledu z 1:3 klonili proti Tampa Bay Lightning, ki je prav tako v zmagah povedla s 3:1. Visok poraz so v domači dvorani doživeli Philadelphia Flyers, saj so proti prvakom Pittsburgh Penguins klonili kar z 0:5. Pingvini so le še eno zmago oddaljeni od napredovanja.