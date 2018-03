NHL: Kopitar z novim rekordom s kralji do zmage

A. V., STA

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na petek v severnoameriški ligi NHL premagali Arizona Coyotes s 4:2. Kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel zadnji gol na tekmi, dve sekundi pred koncem je zatresel prazno mrežo. To je bil že njegov 35. gol v sezoni, kar je nov rekord Hrušičanove kariere.

Za kralje je kar tri gole prispeval Jeff Carter, zadnjega slabih pet minut pred koncem tekme. Carter je bil strelec strelec že na tretji zaporedni tekmi, kralji pa so s tem za dve točki pobegnili Anaheim Ducks v boju za tretje mesto pacifiške skupine, Los Angeles zdaj zaseda šesto mesto zahodne konference. LA se bo prav z Anaheimom pomeril na naslednji tekmi, tekmeca bosta palice prekrižala v noči na soboto.

Vratar Jack Campbell je ubranil 20 strelov za svojo drugo zmago v karieri, Tyler Toffoli pa je v statistiko vnesel dve podaji. Da je bila za Carterja to noč rekordov, pričajo tudi naslednje številke - vknjižil je že šesti hat-trick v karieri, po poškodbi gležnja je na zadnjih 17 tekmah dosegel kar 13 golov. V svojem 900. nastopu je zabeležil že 59. tekmo, na kateri je dosegel vsaj dve točki ali več. Carterjev prvi gol na tekmi je bil hkrati njegov 350. v karieri.

Arizona je sicer povedla z golom Kevina Connautona v 13. minuti, podal mu je Max Domi. Slednji se je med strelce vpisal v začetku druge tretjine in goste popeljal do vodstva z 2:1, a sta bila to edina zadetka Arizone. Darcy Kuemper je ubranil 31 strelov.

Na preostalih tekmah so New Jersey Devils s 3:4 po podaljšku izgubili proti Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators pa so s 3:2 po dodatnem delu ugnali Florida Panthers. Boston Bruins so bili s 4:2 boljši od Tampa Bay Lightning, Nashville Predators od San Jose Sharks s 5:3, Chicago Blackhawks s 6:2 od Winnipeg Jets, Minnesota Wild pa so premagali Dallas Stars s 5:2.

Vancouver Canucks so z 2:1 ugnali Edmonton Oilers, Buffalo Sabres so s 3:6 klonili proti Detroit Red Wings, Calgary Flames pa proti Columbus Blue Jackets z 1:5.

NHL

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 4:2

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 3:4 (podaljšek)

Nashville Predators - San Jose Sharks 5:3

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 6:2

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:1

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 3:6

Ottawa Senators - Florida Panthers 3:2 (podaljšek)

Minnesota Wild - Dallas Stars 5:2

Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 1:5

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 4:2

(Anže Kopitar gol za Los Angeles)