NHL: Kopitar zadel za podaljšek, Brown pa za pomembno zmago (VIDEO)

N. Gr.

Los Angeles - Kralji so tokrat v svoji dvorani gostili najboljše moštvo na Zahodu Las Vegas Golden Knights in zmagali s 3:2, le da je v noči na torek o zmagovalcu odločil podaljšek. Kings so sicer dolgo zrli porazu v oči, v prvi tretjini je za vodstvo Las Vegasa zadel Eric Haula, na začetku zadnje je na 2:0 povišal Reilly Smith.

Preobrat je manj kot deset minut pred koncem tekme začel Jeff Carter, Anže Kopitar je prispeval podajo za njegov zadetek. Nato je v samem zaključku tekme kapetan Kopitar vzel stvari v svoje roke in 13 sekund pred zadnjo sireno zadel za izenačenje proti Zlatim vitezom in izsilili podaljšek.

Kralji so dobili krila in po dobrih treh minutah igre je za zmago zadel Dustin Brown, Kopitar pa je vpisal še svojo drugo podajo in tretjo točko na zelo pomembni tekmi v boju za končnico. Kopitar je skupno na ledu preživel več kot 24 minut in petkrat sprožil na gol Marc-Andreja Fleuryja.

Slovenski kapetan nadaljuje z odličnim nizom zbiranja točk v zadnjem obdobju in je na dobri poti, da na koncu sezone spet preseže mejo 80 točk, še bolj pomembne pa bodo njegove točke, če se bodo Kralji uspeli izmuzniti v končnico. Tokrat je bil eden glavnih junakom ob zmagi Kraljev tudi vratar Jonathan Quick, ki je zaustavil 30 strelov.