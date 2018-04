NHL: Kopitarjevi Kralji končali sezono (VIDEO)

J. P.

Los Angeles - Hokejisti moštva Los Angeles Kings na čelu s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem so sinoči zaključili sezono lige NHL. V prvem krogu končnice so nanizali štiri poraze proti novincu med elito Vegasu, ki je bil nazadnje na gostovanju v Staples Centru boljši z 1:0 in se prebil v konferenčni polfinale, v katerem ga čakajo bodisi Rački iz Anaheima bodisi Morski psi iz San Joseja, ki udobno vodijo s 3:0 v zmagah.

Vselej gol razlike

Razlika med Zlatimi vitezi iz Las Vegasa in Kralji pa vendarle ni bila tako izdatna, kot kaže razmerje v zmagah (4:0), kajti vsi štirje dvoboji so se končali z najmanjšo možno razliko enega zadetka, kar se je zgodilo zgolj še v obračunu Washingtona in Columbusa, le da so se v njem vsi trije dosedanji obračuni končali v podaljšku. Sinoči so Kralji, enako kot že prejšnjič v domačem Staples Centru, storili vse, da bi vendarle podaljšali serijo, njihovo terensko pobudo pa potrjuje razmerje sproženih strelov na gol - 31:21 v njihovo korist.

Fleury zaklenil mrežo

Vendar pa je med vratnicami gostov ponovno stal razigrani 33-letni Marc-Andre Fleury, dolgoletni čuvaj mreže branilca šampionske lovorike Pittsburgha, ki je ostal nepremagan že šestdesetič v karieri, šestič v sezoni in drugič v tej končnici, napadalci Los Angelesa so ga neuspešno poskušali ugnati tudi že v uvodnem dvoboju, ki se je končal z enakim rezultatom (0:1). Tedaj je bil mož odločitve branilec Shea Theodore, sinoči pa z zadetkom v 25. minuti ravno tako obrambni igralec, 27-letni Brayden McNabb, ki je bil uspešen prvič v teh izločilnih bojih in šestič v sezoni.

Zadel je nekdanji Kralj

Zanimivo: Kraljem je odločilni gol zabil igralec, ki je v minulih treh sezonah nosil njihov dres. Tako se je sezona za Kopitarja, ki je sinoči na ledu prebil 24 minut in v tem času dvakrat (neuspešno) sprožil v okvir vrat, in soigralce končala na prvi stopnički končnice, kar pa je še vedno korak naprej v primerjavi s prejšnjo, v kateri so se poslovili že po rednem delu. Hrušiški napadalec je sezono zapečatil s 94 točkami za 36 zadetkov in 58 asistenc, v končnici je prispeval po gol in podajo (v tretji tekmi). Končni izplen Kraljev v 86 odigranih dvobojih pa je 35 zmag in 41 porazov.