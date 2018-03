NHL: Kopitarjevi Kralji niso strli zadnjeuvrščene Arizone (VIDEO)

J. P.

Phoenix - Hokejisti Los Angelesa so sinoči nadaljevali niz toplo-hladnih predstav in si privoščili poraz, ki jim lahko usodno zaplete boj za (vsaj) osmo mesto na razpredelnici zahodne konference lige NHL, ki še zagotavlja napredovanje v končnico. Na gostovanju pred 11.346 gledalci v dvorani Gila River Arena v Phoenixu jih je namreč s 4:3 odpravila zadnjeuvrščena Arizona, ki pa se v zadnjem obdobju vendarle pobira, saj je iz štirih dvobojev iztržila tri zmage. Sinočnjo šele po kazenskih strelih.

Točka tudi za Kralje

To pomeni, da so tolažilno točko osvojili tudi Kralji, ki so z njo zadržali osmo mesto na lestvici z dvema točkama (oziroma eno zmago) naskoka pred prvim zasledovalcem Anaheimom. Nov izziv jih čaka v noči na petek, ko bodo gostili še eno v tej sezoni neprepričljivo zasedbo Detroita. Moštvo, ki se je po prelomu tisočletja okitilo celo z dvema šampionskima lovorikama v ligi NHL, je v tej sezoni ostalo praznih rok v zadnjih sedmih dvobojih, nazadnje pa (v podaljšku) zmagalo 26. februarja na gostovanju pri zasedbi New York Rangers.

Zaostanek z 0:3

Los Angeles, ki je bil sicer več pri strelu (razmerje 37:29, v tretji tretjini 14;5), je sinoči po polovici rednega dela zaostajal že z 0:3, nato pa se čudežno vrnil v igro, izenačil in izvlekel podaljšek. Prvi je domačo mrežo - zgolj 27 sekund po tem, ko je na drugi strani zadel Christian Dvorak - zatresel Tanner Pearson, za popoln zasuk pa je v drugi polovici tretje tretjine poskrbel dvakratni strelec Jeff Carter, ki je v tej sezoni šele pri šestih golih, toda upoštevaje dejstvo, da je zaradi poškodbe gležnja odigral zgolj 15 dvobojev. V zadnjih štirih obračunih je prispeval tri zadetke oziroma pet točk.

Kopitar že v deseterici

Pri zadnjem golu je kot podajalec vnovič sodeloval tudi 30-letni hrušiški napadalec Anže Kopitar, ki je v zadnjih devetih obračunih statistiko le enkrat pustil prazno, sicer pa nanizal kar dvanajst točk za tri zadetke in devet asistenc. Sicer je na seznamu najučinkovitejših igralcev sezone zelo visoko, na robu deseterice (76 točk, 28 golov, 48 podaj). Sinoči je na ledu prebil nekaj več kot 23 minut in pol, v tem času enkrat (neuspešno) sprožil v okvir vrat in bil prvi izvajalec v seriji kazenskih strelov, a je 21-letni Adin Hill njegov poskus ukrotil. Odločilni strel je na drugi strani zadel branilec Alex Goligoski.

IZIDI LIGE NHL

Arizona Coyotes : Los Angeles Kings 4:3 - po kazenskih strelih (Anže Kopitar 0+1 v 24 minutah)

Carolina Hurricanes : Boston Bruins 4:6

Montreal Canadiens : Dallas Stars 4:2

Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators 4:7

Nashville Predators : Winnipeg Jets 3:1

Minnesota Wild : Colorado Avalanche 1:5

Calgary Flames : Edmonton Oilers 1:0