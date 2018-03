NHL: Kopitarjevi Kralji so si spet otežili delo (VIDEO)

J. P.

Anaheim - Po dveh zaporednih zmagah, s katerimi so si nekoliko izboljšali možnosti za napredovanje v izločilne boje lige NHL, so hokejisti moštva Los Angeles Kings sinoči na enem najpomembnejših gostovanj v sezoni pri sosedu na razpredelnici Anaheimu izgubili, vendar pa šele v podaljšku, s čimer so, za tolažbo, osvojili vsaj točko. Gostitelji so bili pred 17.473 gledalci v dvorani Honda Center boljši z 2:1 in zdaj za Kralji na sedmem mestu zahoda zaostajajo za točko, a imajo tudi tekmo manj.

V torek v Coloradom

Osmouvrščeni St. Louis (sinoči je pokleknil prvič po kar šestih zaporednih zmagah, a prav tako šele v podaljšku proti Vegasu) ima v žepu še točko manj, toda ob dveh odigranih dvobojih manj, in je točkovno poravnan z devetim Coloradom, ki pa je že opravil obračun več od njega. V končnici rednega dela - Los Angeles bo šel na ledno ploskev še trikrat, vselej v domači dvorani, prvič v noči na torek ravno proti Coloradu - bo torej vsaka zmaga lahko že odločilna, saj so razlike res pičle.

Kopitarjevih 90 točk

Kralji, ki so bili sinoči nekoliko manj pri strelu (razmerje 33:29 v korist Račkov), so si vodstvo zagotovili že v začetku sedme minute, ko je bil uspešen Drew Doughty, med podajalce pa se je vnovič vpisal tudi kapetan Anže Kopitar. Odlični 30-letni hrušiški center je tako še vedno šesti najučinkovitejši igralec rednega dela sezone z zanj rekordnimi 90 točkami za 35 golov in 55 asistenc. Je eden od le treh Evropejcev med najboljšo dvanajsterico, ob Rusih Nikiti Kučerovu in Jevgeniju Maljkinu.

Rakell mož odločitve

Ob koncu druge tretjine je izenačil Nick Ritchie, v tretjem delu, v katerem so imeli gostje premoč, pa se mreži nista zatresli. Zmagovalca je tako odločil podaljšek, v peti minuti je končni izid s svojim 32. zadetkom v sezoni postavil 24-letni Šved Rickard Rakell: »Videl sem, da ni več ostalo veliko časa. Poskusil sem in posrečilo se je. Odličen občutek!« Trener Randy Carlyle pa je dodal: »Tipičen obračun teh dveh nasprotnikov, ki bi se lahko razpletel tudi drugače. Imeli smo dovolj sreče, da smo zadeli ob koncu podaljška.«

Sodniško slovo

Še drobna zanimivost: po skoraj treh desetletjih - prvič je na tej ravni sodeloval davnega 6. oktobra leta 1988 v dvoboju Winnipega in Vancouvra - je svojo zadnjo tekmo v ligi odpiskal prekaljeni sodnik Shane Heyer, star 54 let. Sodeloval je na olimpijskem turnirju leta 2010 v Vancouvru, dveh svetovnih prvenstvih, šestih finalih Stanleyjevega pokala in eni tekmi vseh zvezd lige NHL, v kateri je naštel kar neverjetnih 2106 nastopov v vlogi delivca pravice, ves čas pa je nosil uniformo s številko 55. Sodniki so sicer sinoči zapiskali le eno izključitev.