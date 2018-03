NHL: Kopitarjevi Kralji so si, vsaj za kratko, oddahnili (VIDEO)

Hokejisti Colorada, neposredni tekmeci Los Angelesa za preboj v končnico, so doma pokleknili pred Philadelphio.

J. P.

Denver - Hokejisti moštva Los Angeles Kings s kapetanom Anžetom Kopitarjem so si lahko, vsaj za kratko, oddahnili. Po 77 odigranih dvobojih rednega dela lige NHL namreč še vedno držijo mejno osmo mesto na razpredelnici zahodne konference, ki še zadnje omogoča napredovanje v izločilne boje, tudi šesto-in sedmouvrščena St. Louis (s tekmo manj) in Anaheim pa imata enako število točk kot oni - 91. Prvi zasledovalki, zasedbi Colorada, je sinoči v eni ključnih tekem sezone spodletelo.

Pred 16.320 gledalci v domači dvorani Pepsi Center je morala namreč premoč priznati Philadelphii, ki je bila boljša z 2:1, predvsem po zaslugi druge polovice uvodne tretjine, ko se je mreža gostiteljev obakrat zatresla. Uspešna sta bila Claude Giroux in Ivan Provorov, poraz je lahko v 26. minuti zgolj ublažil Matt Nieto. Moštvo Colorada do konca rednega dela sezone čaka še pet obračunov, najpomembnejši pa bržkone prihodnjo sredo, ko bodo nasproti stali sosedje na lestvici in neposredni tekmeci za napredovanje, Kopitarjevi Kralji.

IZIDI LIGE NHL

Toronto Maple Leafs : Florida Panthers 4:3

Washington Capitals : New York Rangers 3:2 - v podaljšku

Colorado Avalanche : Philadelphia Flyers 1:2

Vegas Golden Knights : Arizona Coyotes 2:3